Los discos más vendidos de 2021 en todo el mundo

Mediatraffic.de publica su estimación anual de los discos más vendidos de 2021, tras una tradición de varias décadas realizando este repaso y a la espera de que los datos de la IFPI sean públicos parcialmente más adelante. La lista incluye puntos de streaming.

El álbum más popular de 2021 ha demostrado ser ’Sour’ de Olivia Rodrigo, por encima de los 4,1 millones de copias vendidos. A Adele le han faltado un par de semanas para alcanzar las cifras de Olivia, pues las 6 semanas en que ha estado a la venta ’30’ han significado 3,7 millones de unidades despachadas. A todas luces Adele alcanzará los 5 millones de copias. El resto, dependerá del plan promocional del disco durante 2022, que arranca con un vídeo para ‘Oh My God’ esta misma semana.

En el top 3 de lo más vendido de 2021 aparece el americano Morgan Wallen, cuyo éxito ya comentábamos que nos estaba sorprendiendo mucho el año pasado, y Dua Lipa aparece en el top 5 por detrás de los surcoreanos NCT Dream, pese a que ‘Future Nostalgia’ va camino de los 2 años de vida ya, por encima de los 5 millones de unidades.

En el top 10 aparecen también Drake con ‘Certified Lover Boy’ y Justin Bieber con ‘Justice’, si bien los 2,8 y 2,6 millones de unidades que han despachado ambos saben a poco en comparación con datos de discos previos, los de Dua Lipa con un disco mucho más antiguo o los de Olivia Rodrigo. Tanto a Drake como a Bieber les ha faltado una sucesión de singles más brillante. En el caso de Bieber, su hit con The Kid Laroi y el alcance de ‘Peaches’ parecen haber impedido el interés por el resto del largo. De hecho, un poco más y Harry Styles vende más que los dos americanos con ‘Fine Line’, un disco que procede no de 2020 sino de 2019 y aún ha llegado al top 12 anual de 2021. Acumula más de 6 millones de unidades vendidas, es decir, más incluso que Dua Lipa.

The Weeknd aparece en torno al top 15 de 2021 tanto con su recopilatorio como con su disco de 2020 ‘After Hours’, mientras Doja Cat se cuela en el top 15 con ‘Planet Her’. ¿Nada mal para una artista revelación o una posición algo modesta para un álbum con tantísimos hits? ¿Será esta la cumbre de su carrera o se vienen cosas más grandes tras afianzarse en el mercado?

Menos espectaculares aún son las cifras de Billie Eilish con ‘Happier than Ever’ (top 18 con 2 millones de copias) y también modestas las de Ed Sheeran con ‘=‘ (top 24 y 1,7 millones) y ABBA con ‘Voyage’ (top 25 con 1,7 millones). No se puede hablar de fracaso cuando estamos hablando de los discos más vendidos del año en todo el mundo, pero habría cabido esperarlos un poco más arriba.

Entre las curiosidades que se cuelan en el top 40 de lo más vendido en el mundo, ‘DONDA’ de Kanye West pese a su extraña deriva promocional, varios discos de su amiga Taylor Swift editados durante los últimos dos años, y ‘Rumours’ de Fleetwood Mac, que es top 37 anual pese a haberse editado en 1977.

Os dejamos con el top 10. El top 40 completo, aquí.

01.Olivia Rodrigo – Sour 4.109.000

02.Adele – 30 – 3.699.000

03.Morgan Wallen – Dangerous: The Double Album 3.505.000

04.NCT Dream – Hot Sauce – 3.003.000

05.Dua Lipa – Future Nostalgia – 2.995.000 (Total: 5.119.000)

06.Drake – Certified Lover Boy – 2.768.000

07.Pop Smoke – Shoot For The Stars, Aim For The Moon – 2.692.000

08.Justin Bieber – Justice – 2.558.000

09.NCT 127 – Sticker (incl. Favorite) – 2.500.000

10.Seventeen – Attacca – 2.450.000