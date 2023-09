Róisín Murphy entrega un himno involuntario sobre su transfobia

«Ya me han devuelto el dinero del preorder del vinilo» (Xanti1982). «Mira que el disco no me apetecía mucho por los singles, pero en conjunto está chulísimo, uno de los discos pop del año claramente» (Xtian23). «Yo paso, es demasiado privilegio cis andar por la vida así, quizás cuando tengan que enterrar a una amistad transgénero lo entenderán, disfruten del álbum los que tienen el gran privilegio cis de disfrutarlo» (VictorNoé). «El disco es buenísimo, ¡de lo mejor de su carrera! Muy elegante. Te va atrapando lentamente hasta estar inmerso en una fiesta sonora increíble. ¡Genia!» (Rsv).

Este es el panorama que nos encontramos en las últimas páginas de nuestro foro de Róisín Murphy. La promoción de su nuevo disco ‘Hit Parade’ están marcadas por unas declaraciones tránsfobas sobre los bloqueadores hormonales de pubertad. Y sobre todo por su comunicado posterior en que consideraba a los niñxs trans «pequeños chicos confundidos». A muchos de los que tuvimos que escuchar esta mierda en nuestra infancia, suena demasiado a homofobia y transfobia en estado puro.

- Publicidad -

Las cosas no han ido a mejor en los últimos días. De hecho han ido a peor. Ha salido una noticia según la que el sello de Róisín Murphy habría decidido donar los beneficios de ‘Hit Parade’ a asociaciones que luchen por los derechos trans. Róisín Murphy no se ha dedicado en los últimos días a buscar en Google qué es un bloqueador hormonal, y a quién y cómo se le aplica, sino que ha preferido salir a desmentir esta noticia en Twitter, ajena al dolor que está causando a gran parte de una comunidad LGTB+ que tanto la ha apoyado. Aunque ella diga que no se dedica a ningún tipo de «demographic».

En cualquier caso y como apuntan algunos los usuarios de nuestro foro, ‘Hit Parade’ es uno de los mejores discos de la carrera de Róisín Murphy. Una inteligente combinación de elementos clásicos esta vez procedente de los años 60, retratado en los singles ‘CooCool’ y ‘The Universe’, con los sonidos experimentales de hoy. Incluso temas que parecían más flojos como adelanto, como ‘You Knew’ aparecen integrados perfectamente en una secuencia que acoge temazos como ‘Fader’, de retazos soul; ‘Free Will’, de flow espectacular y efectivamente «libre»; y la locura de ‘Can’t Replicate’.

- Publicidad -

No me resisto a destacar ‘Hurtz so Bad’ como «Canción del Día». «Duele tanto», se llama, de manera irónica. Y lo que sí ha hecho su sello es destacarla como «focus track» de cara a las playlists de novedades de los viernes. Y es extrañamente una canción en la que Róisín Murphy parece estar hablando de toda la polémica, por mucho que sepamos que, por tempo, es imposible.

Murphy se pasa media canción repitiendo «¿Alguna vez te decepcioné? ¿Me equivoqué? ¿Me equivoqué todo el tiempo?», «¿Alguna vez te decepcioné? ¿Me equivoqué? ¿Me equivoqué todo el tiempo?», «¿Alguna vez te decepcioné? ¿Me equivoqué? ¿Me equivoqué todo el tiempo?» Y más aún: «mándame una bomba, y si la abro, me voy, rompiéndome en astillas». Ver para creer, esta hipnótica pieza electrónica, de percusiones vibrantes, realizada como todo el álbum junto a DJ Koze, con un gusto en la producción de 20 sobre 10, parece una metáfora de en lo que ha quedado esta era.

Well, those reports were unconfirmed by the label. They have made no official statement whatsoever and they are not intending to donate proceeds from the record to charity. I checked! — Róisín Murphy (@roisinmurphy) September 8, 2023

- Publicidad -





Playlist: Lo mejor del mes