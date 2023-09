Slowdive, entrada más fuerte en Discos España

La entrada más fuerte de la semana en la lista de Discos de nuestro país es ‘Everything Is Alive’ de Slowdive. El que fuera el Álbum de la Semana en nuestras páginas hasta ayer llega al puesto 30. Y lo consigue gracias a su buen funcionamiento en vinilo, donde es top 2 esta semana, tan sólo por detrás de Taylor Swift.

Esta es la mejor marca histórica para Slowdive en España, pero también en su país, Reino Unido, donde por primera vez han llegado al top 10, en concreto al puesto 6. El anterior hubo de conformarse con el 16 mientras en los 90… en verdad Slowdive nunca fueron tan famosos. Además, ‘Everything Is Alive’ ha sido puesto 4 en Holanda, puesto 7 en Alemania y puesto 21 en Australia, entre otros logros.

No hay grandes novedades en el top 10 de Discos España: ‘Estrella’ de Mora sigue en el número 1 y todo el top 5 se mantiene exactamente igual que la semana anterior. En este orden, ‘Donde quiero estar’ de Quevedo, los dos últimos discos de Karol G y ‘Un verano sin ti’ de Bad Bunny.

Otra entrada que llama la atención en España es la de ‘ÁTTA’, el disco sorpresa de Sigur Rós, que llega al puesto 42 coincidiendo con su salida en vinilo. En esa otra sublista es puesto 3 en nuestro país.

El actual top 1 en Reino Unido, ‘Back to the Water Below’ de Royal Blood llega al número 64 en España. Es más o menos el mismo dato que consiguiera por aquí el anterior, ’Typhoons’, pues fue top 56. El país que mejor ha acogido lo nuevo de Royal Blood, aparte de UK, es Bélgica, donde son top 10.

Otras entradas de la semana son la reedición de ‘The Broadsword and the Beast’ de Jethro Tull en el 57, ‘Memorial’ de los metaleros Soen en el 61, ‘Coda’ del portorriqueño Yeruza en el 71, ‘Code Red’ de los también metaleros Primal Fear en el 89, y la banda sonora de ‘The Last of Us’ en el 97.