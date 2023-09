James Blake «carga» sus alas en una de sus mejores canciones de amor

En una semana memorable de lanzamientos, la del 8 de septiembre, uno de los artistas que han publicado nuevo álbum es James Blake. El productor británico ha lanzado ‘Playing Robots Into Heaven’, uno de sus mejores discos recientes, como comentaremos próximamente en su correspondiente reseña.

La dirección sonora de ‘Playing Robots Into Heaven’ confirma un regreso a las raíces de James Blake, a sus inicios en la electrónica. En los últimos años, Blake se ha convertido en productor para superestrellas del calibre de Beyoncé o Travis Scott y ha publicado una serie de discos centrados en la canción romántica, siempre aderezados con su particular visión, pero algo irregulares. ‘Playing Robots Into Heaven’ es lo más parecido a ‘James Blake‘ (2011) y ‘Overgrown‘ (2013) que ha firmado Blake en mucho tiempo.

La sensibilidad sonora tan personal que nos enamoró inicialmente de James Blake está muy presente en ‘Playing Robots Into Heaven’, por ejemplo, en uno de los singles principales. En ‘Loading’ la melodía vocal vuelve a ser igual de importante que siempre, pero Blake pone el mismo esmero en crear un paisaje sonoro tan lleno de belleza como de un componente alienígena y extraño. Su voz, por ejemplo, queda prácticamente irreconocible. Es la Canción Del Día de hoy.

Una emotiva melodía de órgano, un acorde de piano tocado a lo lejos, voces moduladas, preciosos loops vocales, un ritmo de house reducido a su mínima expresión y sintetizadores espaciales se suman para crear lo que no deja de ser una simple canción de amor: «allá donde voy, estoy tan bien como lo esté mi mente, y mi mente solo está bien si tú eres mía». Son las «alas» de James Blake las que se están «cargando» para volar, en espera de la persona amada.



