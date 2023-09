Hace unos meses, al hilo del éxito que estaba teniendo ‘El alma que te trajo‘, os hablamos de Luis Garbán, AKA Safety Trance. El productor venezolano afincado en Barcelona era una de las confirmaciones para el escenario de La Playa en Cala Mijas, y allí pudimos hablar con él sobre qué le ha supuesto este tsunami, y también el pequeño hit que ha tenido en ‘Ratatata’ junto a Virgen Maria, la indefinible artista entre neoperreo e hyperpop.

Pero además nos habló de su paso a Safety Trance desde Cardopusher, de cómo ha sido trabajar con Arca, con la que le une una amistad desde hace 20 años, de sus colaboraciones con Yung Beef, Sega Bodega y (futurible) Bad Gyal. De por qué es tan importante para él no tener limitaciones a la hora de escuchar música. Esta semana acaba de lanzar un nuevo tema junto a Sega Bodega, ‘Arena!’.

¿Qué tal has vivido el bolo playero? Cuando leí tu nombre entre las confirmaciones, no hubiese imaginado que tu hora iba a ser a las tres de la tarde, más bien a las tres de la mañana.

Ya, fue un tema de logística. A mí me sorprendió muchísimo, estoy acostumbrado a pinchar en ambientes mucho más discotequeros, de noche, etc. Al principio estaba un poco preocupado porque vi que el mood era de playa, pero dije “bueno, voy a arriesgarme a ver qué tal”. Y veo que ha tenido muy buena recepción, la gente súper entregada, así que muy contento.

Leí que el paso de Cardopusher a Safety Trance había sido para “explorar otros géneros”, después del techno que por ejemplo encontramos en ‘Regress to Nowhere’. ¿Dirías que hay un “estilo” concreto ahora en Safety Trance?

Sí, a ver, llevaba como 15 años dedicado al proyecto de Cardopusher, muy cultura club, 4/4, como que tenía un sonido establecido aunque yo voy cambiando mucho de género. Entonces con Safety Trance quise romper un poco más, quería darle una edición más pop, hacer como más canciones que club tools. No estoy seguro de si hay un “estilo” como tal, es más como que Safety Trance involucra todo el recorrido que yo he hecho, pero con otra visión, quizás menos underground. Pero no lo circunscribiría por ejemplo al reggaeton, porque mi idea con Safety es hacer otras cosas, he hecho un poco witch house, noise, etc, trato de mantenerlo abierto. Y eso es lo que más me gusta.

Sí, de hecho, me moló mucho algo que dijiste en una entrevista que te hicieron: “aunque no me guste una canción o un estilo concreto, intento entender siempre qué está pasando ahí, y si hay un elemento que puedo aplicar luego yo en mi música”. Me parece además curioso cómo la mezcla de la que estamos hablando, un reggaeton más “oscuro” o industrial, suele quedar muy bien, y de hecho cada vez lo vemos más en el mainstream: ‘Bichiyal’ de Bad Bunny, ‘La Combi Versace’ de Rosalía…

Claro, es que yo creo que hay que tener esa apertura de miras, ver que de todo puedes sacar cosas, pequeños detalles de cada estilo de música, e integrarlos luego en tu mundo. Y es muy bueno ver hasta dónde puedes llegar con este tipo de sonido, porque ya sabemos que el beat del reggaeton es muy característico, la paleta de sonidos puede ser predecible, pero, ¿qué pasa si usas esos sonidos y les pones otro contexto? Eso es lo que a mí me interesa. Y en general, realmente, de todos los estilos de música.

No sé si hay artistas que consideres influencias, o que consideres que hacéis algo parecido y te gusten. Pienso en Arca, claro, pero también en Kelman Duran o en Meth Math, aunque el estilo no sea el mismo.

Sí, ellos son como de un reggaeton más clásico, pero hay una similitud, me gustan muchísimo, de Kelman me gusta mucho que tiene esa onda también como ambient. Ahora mismo me gusta mucho una artista que se llama Blood of Aza. No sé si escuchaste el remix que puse (NdR: en el bolo) de ‘Bitch Better Have My Money’ de Rihanna…



Sí, sí.

Pues es suya, es que hace ese tipo de cosas, mezclar pop con noise, con experimental, y esos son los artistas con los que yo me identifico, no me identifico con artistas de reggaeton o de neoperreo, porque creo que mi música, aunque tiene ciertos detalles, no lo es. Yo vengo más del industrial como tal, entonces como que quiero dejar claro que tengo otro background.

«Arca es una persona cautivadora, aunque la conozcas desde hace mucho»

Vamos a ‘El alma que te trajo’. Hay una frase hacia el final, “¿ustedes tienen idea de cómo lo estamos partiendo Luis y yo?”, que se ha hecho bastante realidad. ¿Teníais idea Arca y tú de que lo ibais a partir de esta manera? Es tu canción más escuchada con mucha diferencia, pero es que también es la segunda más escuchada de Arca, y tiene muy poca diferencia con la primera habiendo salido bastante después, con lo que seguramente haya sorpasso en breve.

No me lo esperaba para nada. Nosotros teníamos la idea de hacer un tema en el que nos inspirásemos en algo tipo canciones que están en el top, pero sin ninguna pretensión de esto, de hacer algo muy grande. Salió así natural, con cierto humor, tiene ese vibe que compartimos Ale y yo, que tenemos mucha sincronía en cuanto al humor.

Ya habías trabajado con ella antes, en ‘Prada’ sin ir más lejos. Al ser dos personas con unas concepciones tan claras y tan originales en la producción, ¿cómo soléis trabajar? Tanto en sus temas como en ‘El alma que te trajo’. No sé si lo hacéis 50/50, o si es un proceso conjunto como más caótico en el que os vais dando ideas todo el rato… ¿cómo lo hacéis?

Es muy participativo. Yo tenía varias ideas y le envié muchísimas cosas, a partir de ahí fuimos como filtrando, a ella por ejemplo le gustaron mucho ‘Prada’ y ‘Rakata’, y tardamos como un año en grabar esos temas, pero creo que valió demasiado la pena. Ella quería hacer algo, no le venía como a la mente algo concreto, pero un día estaba en el estudio en París, y me mandó el vídeo diciendo “mira lo que acabo de grabar”, y vi que allí había algo muy especial. Y mira, salió. Ella es una inspiración muy grande para mí también, y estoy muy agradecido de ser parte de su universo y que ella también colabore en el mío.

Hoy se puede ver en el festival tanto a Arca como a Florence Welch, me parece curioso cómo las dos comparten un aura como mística, el ser percibidas por sus fans casi como un ser sobrenatural. Conociéndola desde hace bastante tiempo, imagino que te hará gracia que se la vea así.

(ríe) Sí, es curioso, Alejandra y yo tenemos como 20 años de amistad, somos muy cercanos, y aun así le sigo viendo esa vibra. Es que una persona que te cautiva, es muy cautivadora aunque la conozcas desde hace mucho. Y me encanta, yo creo que lo que la hace especial es su música pero también su forma de ser, esa forma de expresarse y que la gente la vea así.

Por cerrar el tema de ‘El alma que te trajo’: aunque imagino que estarás muy contento por el éxito, no sé si también temes que ese tema opaque los demás lanzamientos que has ido sacando, o lo que saques en adelante.

No, a ver, es verdad que la he puesto mucho, y que cuando pones mil veces una canción puede llegar a quemarte, pero yo no tenía ninguna pretensión con este tema, y tampoco es algo que quiero perseguir. Yo no quiero hacer un “Alma que te trajo 2”, y si mis próximos temas no llegan a ser tan populares, tampoco me importa. No, porque en un principio no hago música para eso, entonces puedo vivir en paz con eso (ríe).



La canción estaba incluida en ‘Noche de terror’, que tiene más temazos como ‘Cuando suena el dembow’. Pero después de eso has sacado ‘Lágrimas’, y EPs colaborativos como ‘Cruel Intentions’ o ‘Nexus Sin’. ¿Hay plan a corto plazo de otro EP en solitario?

Me gustaría, no he tenido el tiempo porque entre el boom de ‘El alma que te trajo’ y la salida de ‘Lágrimas’, como que he logrado hacer un network y ahora quiero también dedicarme a trabajar con otros artistas. Estoy aprovechando el momento para producir, meterme en el estudio con otra gente y demás, entonces eso hace que vaya más lento con mis propias producciones. Pero quiero tomar el control y venir con un nuevo EP potente de Safety Trance, estoy viendo también colaboradores potenciales.

¿Entre esos artistas con los que dices que estás produciendo hay algo que se pueda contar?

De momento no puedo, y además tampoco tengo algo súper cerrado de ya haber grabado con un artista con el que ya sé que ese tema va a salir, al menos no dentro de mi propio proyecto. Sí que sale el single con Sega Bodega, eso va a estar bastante bueno.



¿Y gente con la que te gustaría colaborar?

Me encantaría colaborar con Bad Gyal. Muchísimo, demasiado. Me gustaría también Tokischa, quiero volver a trabajar también con Virgen Maria, que me parece muy versátil y creo que tenemos una mentalidad parecida… y me molaría Rosalía, claro, obviamente. Shygirl también es alguien con quien creo que podría encajar muy bien.

Mira, Bad Gyal en su primer EP tiene un tema que es básicamente witch house y está genial, ‘D way you do me’, pero no ha vuelto a hacer nada así.

Ay, pues no caigo ahora en esa canción, la buscaré. Y ojalá suceda, en ‘Lágrimas’ hice witch house con Iceboy Violet, o con Arca en ‘Queer’, y es un género que me gusta muchísimo, y también me gustaría salir del beat de reggaeton en algo así.

También, en el EP que sacaste con Brodinski, colaboras con Yung Beef. Imagino que el nexo vino a través de Brodinski, ¿no? Sería muy guay todo un EP con Yung Beef, creo que a su mundo le sentarían genial tus sonidos.

Tiene un talento increíble. El vínculo fue con Brodinski, sí, que ellos ya habían trabajado juntos anteriormente. Queríamos algún tema con voces en ‘Cruel Intentions’, y entre los artistas que yo quería, le dije a Brodinski, “tú que eres amigo suyo, ¿crees que le puedes preguntar?”. Y salió, dijo que sí, salió, nos mandó unas voces y trabajamos en ello, fue increíble.

Has mencionado a Virgen Maria. Con ella has hecho ‘Ratatata’, que ahora mismo es tu segunda más escuchada en plataformas. ¿Cómo surgió el llamarla a ella para ese tema? ¿Os conocíais de antes?

Hace como 3-4 años, cuando ella sacó ‘Devil’, le escribí y le dije que me encantaba lo que hacía. Para ese momento, yo tenía las demos de ‘Noche de Terror’, que era básicamente otro disco. Se las pasé, le encantaron y quedamos en hacer algo juntos, pero no llegamos a concretar hasta que en ‘Lágrimas’ le pasé ‘Ratata’ y le dije “mira, quiero que cantes aquí, que hagas lo que tú quieras, coros, el puente, lo que tú…”, y ella me dijo “quiero gemir”. Yo le dije que lo que le diese la gana, que confiaba en ella y que iba a salir bien seguro. Y salió muy bien. No me esperaba tampoco que este tema funcionase, al fin y al cabo no tiene ni voces en un sentido estricto, y sin embargo encantó a la gente. Eso es lo que yo busco en la música. La sorpresa.

También sacaste hace poco un remix para ‘Incredibly Annoying’ de VTSS. La original es muy buena, pero la verdad es que en el remix te la llevas a tu terreno absolutamente.

Gracias, la verdad es que ella es otra artista con la que estoy como queriendo hacer algo, estamos probando de momento. En diciembre le mandé unas ideas para hacer algo entre los dos, y me dijo que justo quería que le hiciera un remix para unos temas que había sacado en Ninja Tune. Me dio a elegir, y la que vi que me encajó más fue ‘Incredibly Annoying’.