Nathy Peluso vuelve a la bachata en ‘Ella tiene’

Nathy Peluso ha publicado nuevo single, ‘Ella tiene’ con Tiago PZK. Es un retorno a la bachata después del éxito de ‘Ateo’ con C. Tangana, que fue un clásico instantáneo y llevó la rima «yo era ateo pero ahora creo» a la imaginaría popular.

‘Ella tiene’ no iguala el gancho de ‘Ateo’ pero es una digna sucesora. Una de esas canciones melodiosas y palabreras de Peluso, dedicada a un desamor: «tú te enamoraste, que no la supiste amar es evidente, pero el que se equivoca, se arrepiente», rima la artista. Lo que tiene «ella» es el «tatuaje de una desilusión». Por su parte, Tiago aporta su versión de los hechos: «Yo siempre la quise / no ‘tuve en una peli que no protagonice».

El vídeo de ‘Ella tiene’ trae bien de baile por parte de Nathy Peluso, y bien de quedarse tieso como un palo, por parte de Tiago. Ecos al vídeo de ‘Crazy in Love’ de Beyoncé y Jay-Z, pero con un contexto diferente, el de un espacio abandonado y en ruinas (probablemente un colegio o un hospital). Cristales rojos, agujereados por un disparo, representan probablemente el estado de ese corazón malherido.

Con ‘Ella tiene’ Nathy Peluso continúa presentando singles sueltos y de sonido muy diferente entre sí. ‘Salvaje’, ‘Tonta’ y ‘Estás buenísimo’ son los temas que ha publicado últimamente. Entre el electropop, el pop de los ochenta, el hip-hop y ahora la bachata, parece que el próximo disco de Peluso -si es que existe- será variado. ‘Calambre‘ fue uno de los mejores discos de 2019.



