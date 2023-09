The National publican nuevo disco el próximo lunes

The National han dado la sorpresa y anunciado que publicarán nuevo disco en la medianoche del domingo 17 de septiembre (ya lunes 18). ‘Laugh Track’ será el segundo lanzamiento discográfico de The National de 2023: el primero, ‘First Two Pages of Frankenstein‘, vio la luz en abril.

El vocalista Matt Berninger ha comunicado la noticia durante el concierto de The National en el festival Homecoming de Cincinatti. Es un evento organizado por el propio grupo que este año ha contado con actuaciones de Pavement, Weyes Blood, Snail Mail o Julia Jacklin, entre otros.

La sorpresa quizá no era tal debido a que The National han publicado nueva música recientemente. Dos singles, ‘Alphabet City’ y ‘Space Invader’, pueden escucharse desde hace semanas. Durante el festival Homecoming, The National han estrenado el tema ‘Dreaming’.

En otras noticias relacionadas con The National, recientemente se ha anunciado que Aaron Dessner producirá el nuevo disco otoñal de Ed Sheeran.

Os recordamos que la gira actual de The National pasará por Madrid el próximo 4 de octubre.