Pedraxe: «Siempre me ha gustado anticiparme a los hechos»

Pedraxe se define a sí mismo como un artista multidisciplinar: cantante, productor e interesado por la moda a tiempo completo. El suyo es un sonido hyperpop y hyperpunk, principalmente. Aunque en sus temas se pueden encontrar trazas de flamenco, pop, synthwave o drum and bass.

El artista madrileño ha firmado colaboraciones con gente como rusowsky y Ralphie Choo en ‘Valentino’ (aunque no se refiere al diseñador) o ‘XK TU’. Y en todo su proyecto, la imagen que proyecta es muy importante para él. Quizá por eso tiene un estilo tan personal a la hora de vestir: no faltan los colores neón y las prendas de diferentes estilos, combinadas entre sí. Con razón Pedraxe ha elegido «la moda» como tema para hablar en nuestra sección «Meister of the Week», comisariada por Jägermusic.

¿Por qué has elegido hablar de moda?

Porque soy la moda. He estado detrás de muchas tendencias actuales, desde hace mucho. Siempre me ha gustado anticiparme a los hechos.

¿Cuáles son tus referentes en este mundo?

Hugo Boss, Mario Vidal (sastrería), Charles F. Worth, Beau Brummell, Gianni Versace, Nudie Cohn (The Rodeo Taylor). Todas las personas que no han tenido un techo o ningún tipo de oportunidad económica y se visten como pueden. Los aborígenes australianos.

Define tu concepción de vestir bien en 3 palabras.

Viste. Como. Quieras.

¿Cuánto de importante es la ropa o el aspecto físico para el proyecto artístico de Pedraxe?

Mucho, es una estética muy concreta y basada. Ha sido precedente para muchos artistas en el panorama español.

¿Es tan importante para las fotos o lo es más para el escenario?

Más para el escenario. No es lo que te pongas, es cómo lo defiendas y qué sentido le des con tus actos, palabras y música. Es algo para generar controversia, disloque, hacer pensar, divertir, liberarse de todo juicio y explorar a través de una catarsis visual y sonora.

Si solo pudieses vestirte con un outfit para el resto de tu vida, ¿cuál sería?

No sé. Algo proveniente de animales que hubieran fallecido, porque estaría viviendo en la montaña aprovechando todos los recursos que hay allí, sin ningún tipo de tecnología ni contacto con la urbe.

En el videclip de ‘Crazy Frog’ llevas un conjunto neón que te hiciste tú, ¿de dónde viene ese gusto por el diseño?

Viene del arte, me fui interesando por la pintura, escultura, arquitectura… Nació en mí (gracias a mi círculo de personas) un gusto por combinar, aprovechar y destacar cualquier tipo de atuendo para expresar y hacer pensar a las personas que me observan en el día a día.



«He visto a indigentes con mucho más estilo que cualquier «rich kid» que va a una fashion week»

Los accesorios, la ropa, el maquillaje, ¿tienen género?

No, cada cuerpo anatómicamente es distinto al resto. ¿Qué más da? Partiendo de eso, cada uno de nosotros tendríamos un género específico.

¿Crees que tienes un estilo definido o te dejas guiar por tendencias?

Tengo un estilo definido, el cual siempre acompaño de tendencias. Han sido más contemporáneas, pero mañana me puedo inspirar en el Renacimiento y pasado en el Victoriano. No hay un patrón muy claro en mis inspiraciones, lo que sí hay es una marca de personaje basada en tendencias dosmileras, las cuales ya he pasado interiormente. Ahora estoy en otras cosas.

¿Para hacer hyper-punk hay que vestir de colores chillones y con ropa llamativa?

Es una estética del sonido, no tiene nada que ver con la ropa. Para ser Pedraxe sí hay que hacer eso, claro (risas).

¿Tener dinero es sinónimo de tener estilo?

Qué va. He visto a indigentes con mucho más estilo que cualquier «rich kid» que va a una fashion week. El estilo reside en cómo te sientes tú por dentro y cuán de puro eres capaz de expresarlo con lo que tienes o haces.