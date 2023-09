Anjimile pasa del cielo al infierno en ‘The King’

Anjimile es un artista de Carolina del Norte que en 2020 despuntó con su single ‘Baby No More’ y con el disco ‘Giver Taker’, que incluía una colaboración de Jay Som. Esta semana, Anjimile ha publicado su nuevo álbum de estudio, ‘The King’.

Entre las primeras influencias de Anjimile se encuentran los discos de Oliver Mtukudzi que escuchaba su padre en el coche, y también los primeros discos de Sufjan Stevens, al que pueden recordar sus primeras composiciones, más inclinadas al indie-folk. Después, sus influencias han sido «estar sobrio» y conectar con sus raíces africanas (los padres de Anjimile son de Malawi).

La negritud es precisamente el tema principal de ‘The King’ y de su corte titular. El tema denuncia el racismo aludiendo a la expresión «lo que no te mata te hace más fuerte». Anjimile la cambia a «lo que no te mata, casi te ha matado, lo que no te llena, te duele, te desgasta».

Con referencias a Baltasar de Babilonia o a la Peste Negra, ‘The King’ es una composición majestuosa que parte con la tradición clásica. La Canción Del Día de hoy empieza con una melodía celestial cantada a coro, angelical, pero pronto la instrumentación rompe la magia a golpe de clavecín. ‘The King’ pasa del cielo al infierno en unos pocos segundos.

En medio del apocalipsis imaginado por ‘The King’, la voz de Anjimile resiste, pues sería imposible derribar su cuerpo y riqueza. La maravillosa ‘The King’ suena como una colaboración (no tan descabellada) entre Tracy Chapman y Perfume Genius. Un artista a seguir de cerca.