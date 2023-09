‘Will Anybody Ever Love Me?’ es una de esas maravillas de Sufjan Stevens

Seguimos en camino al nuevo disco de Sufjan Stevens, que se llama ‘Javelin’ y sale el 6 de octubre. Después del primer single ‘So You Are Tired‘, que pasara por el número 1 de nuestro top semanal, llega otro aun mejor.

Se titula ‘Will Anybody Ever Love Me?’ y hace honor a su nombre imperecedero. Se trata de una poética composición, en cuyo estribillo tradicional, el artista autor de obras maestras como «Illinois» y ‘Carrie & Lowell’ se pregunta si «alguien le querrá, sin agravios, y no por deporte».

Las estrofas son más hermosas todavía, con una serie de versos en los que Sufjan se postula “a la deriva”, totalmente dependiente de averiguar si encontrará su amor: “Átame a una pequeña balsa de madera / Quema mi cuerpo / Dirígeme a la corriente / empújame hasta el vacío / observa cómo voy hacia la deriva y mírame luchar / Déjame ir porque realmente necesito saber esto”.

Sufjan Stevens se ha encargado de tocar todos los instrumentos del tema, como es habitual pero le hacen coros adrienne maree brown, Hannah Cohen y Megan Lui. Y todas han querido compartir unas palabras sobre la canción.

adrienne ha dicho que la primera vez que escuchó el tema le hizo llorar, debido a la «honestidad de las cuestiones». «Sufjan es un autor dotado y valiente hasta lo imposible». Hannah le ha considerado un «alquimista trabajando» por el modo en que ha armado las voces. Megan ha elogiado «su visión de melodía y la composición», calificándolas de «increíbles».