Sufjan Stevens estrena ‘So You Are Tired’ y anuncia disco

Sufjan Stevens ha anunciado nuevo disco. ‘Javelin’ sale dentro de dos meses, el día 6 de octubre. ‘The Ascension‘, el último álbum de estudio de Sufjan, vio la luz en 2020, pero la nota de prensa de Asthmatic Kitty echa la vista más atrás todavía: dice que ‘Javelin’ es el primer disco «de cantautor» de Sufjan desde que el artista lanzara ‘Carrie & Lowell‘, el Mejor Disco de 2015.

El primer adelanto de ‘Javelin’ es ‘So You Are Tired’, que efectivamente apuesta por un sonido más folk y orquestal que electrónico. Es el corte número 7 dentro de la secuencia, que incluye un total de 10 cortes.

Sufjan ha grabado el disco con sus amigos Bryce Dessner, de The National; Adrienne Maree Brown, Hannah Cohen, Pauline Delassus, Megan Lui y Nedelle Torrisi. Además, Stevens acompaña la música de ‘Javelin’ con un libreto de 48 páginas que incluye arte collage y escritos creados por él mismo, como la portada del disco.

Hay que decir que ‘Javelin’ no es técnicamente la gran vuelta de Sufjan al folk desde 2015… ya que, en 2022, Stevens publicó un álbum en este estilo junto a Angelo de Augustine, ‘A Begginner’s Mind‘, claro que era un proyecto ajeno a su discografía en solitario. Después, Stevens ha seguido ofreciendo novedades a su público, como el lanzamiento de su ballet para 2 pianos ‘Reflections‘ (2023), o el recopilatorio de pistas instrumentales ‘Convocations’ (2021).

‘Javelin’:

01 Goodbye Evergreen

02 A Running Start

03 Will Anybody Ever Love Me?

04 Everything That Rises

05 Genuflecting Ghost

06 My Red Little Fox

07 So You Are Tired

08 Javelin (To Have and to Hold)

09 Shit Talk

10 There’s a World