Shakira, Karol G y Camilo, los más nominados en los Grammys latinos

Hoy se ha revelado la lista de nominados de la 24.ª edición de los Latin GRAMMYs, que por primera vez en su historia se celebrarán en España. Después de muchos años en los que la ceremonia tenía lugar en Estados Unidos, la nueva ciudad elegida para acoger una de las noches más importantes de la música será Sevilla. Y lo hará el próximo 16 de noviembre con varios españoles entre los principales nominados.

Los artistas con mayor número de nominaciones en esta ocasión son Shakira, Karol G y Camilo, los tres optando a un total de 7 gramófonos. La colombiana, que llega de triunfar en los MTV Music Awards 2023 con una actuación de 10 minutos, se hace notar en las categorías de Grabación del Año y Canción del Año. En la primera competirá junto a Bizarrap con su ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53’, mientras que en la segunda optará al galardón hasta con tres canciones diferentes: ‘Acróstico’, ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53’ y ‘TQG’.

Karol G, por su parte, comparte tres de sus siete nominaciones con Shakira gracias a ‘TQG’, que hace presencia en Canción del Año. No obstante, la artista también luchará por el Grammy en las otras dos categorías principales: su último trabajo discográfico, ‘Mañana Será Bonito’, opta a Álbum del Año, mientras que la pista que abre el disco, ‘Mientras Me Curo del Cora’, opta a Grabación del Año.

El tercer triunfador en la lista de nominados, Camilo, repite su hazaña de 2021 y se convierte en el cantante masculino con más nominaciones. En aquel entonces logró un total de 10 y acabó ganando hasta 4, mientras que ahora es su disco De adentro pa afuara el que lo alza como uno de los favoritos, luchando por el gramófono en la categoría Álbum del Año. También está presente en Canción del Año por ‘NASA’ junto a Alejandro Sanz, en Mejor Canción Pop por ‘5:24’ y en Mejor Canción Tropical de la mano de Camila Cabello por ‘Ambulancia’.

En cuanto a los españoles, algunos de los nombres que nos representarán en esta edición son Quevedo, Valeria Castro, Alejandro Sanz, Vanesa Martín, Arde Bogotá, Rosalía y Pablo Alborán. Este último es el mayor triunfador, con hasta 5 nominaciones por su trabajo ‘La cuarta hoja’ y su colaboración con Sebastián Yatra ‘Contigo’.

Rosalía, que llega de triunfar en la pasada ceremonia gracias a ‘MOTOMAMI’, que le valió su segundo Álbum del Año, tan solo luchará en esta ocasión en la categoría Grabación del Año por su gran éxito ‘Despechá’.

Esta es parte de la lista de nominados:

Grabación del Año

No es que te extrañe – Christina Aguilera

Carretera y manta – Pablo Alborán

Déjame llorarte – Paula Arenas

Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53/ – Bizarrap y Shakira

Si tú me quieres – Fonseca & Juan Luis Guerra

Mientras me curo del cora – Karol G

De todas las flores – Natalia Lafourcade

Ojos marrones – Lasso

La fórmula – Maluma & Marc Anthony

Despechá – Rosalía

Correcaminos – Alejandro Sanz con Danny Ocean

Canción del Año

Acróstico – Shakira

Amigos – Pablo Alborán & María Becerra

De todas las flores – Natalia Lafourcade

Ella baila sola -Eslabón Armado, Peso Pluma

NASA – Camilo & Alejandro Sanz

Ojos marrones -Lasso

Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 – Bizarrap con Shakira

Si tú me quieres -Fonseca & Juan Luis Guerra

TQG – Karol G con Shakira

Un x100to – Grupo Frontera con Bad Bunny

Álbum del Año

La cu4rta hoja – Pablo Alborán

A ciegas – Paula Arenas

De adentro pa afuera – Camilo

Décimo cuarto – Andrés Cepeda

Vida cotidiana – Juanes

Mañana será bonito – Karol G

De todas las flores – Natalia Lafourcade

Eadda9223 – Fito Páez

Escalona nunca se había grabado así́ – Carlos Vives

Mejor Nuevo Artista

Borja

Conexión Divina

Ana Del Castillo

Natascha Falcão

Gale

Paola Guanche

Joaquina

Leon Leiden

Maréh

Timø

Compositor del Año

Edgar Barrera

Kevym Mauricio Cruz

Felipe González Abad

Manuel Lorente Freire

Horacio Palencia

Elena Rose

Mejor Álbum Pop Vocal

La Cu4arta Hoja – Pablo Alborán

Beautiful Humans Vol.1 – Alemor

De Adentro Pa Afuera – Camilo

La Neta – Pedro Capó

Tu Historia – Julieta Venegas

Mejor Canción Pop

5:24 – Camilo

Bailo Pa Ti – Monsieur Periné

Contigo – Sebastian Yatra & Pablo Alborán

Déjame Llorarte – Paula Arenas & Jesús Navarro

Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 – Bizarrap Featuring Shakira

Mejor Álbum Pop Tradicional

A Ciegas – Paula Arenas

Que Me Duela – Camilú

Décimo Cuarto – Andrés Cepeda

Placeres y Pecados – Vanesa Martín

Mejor Canción Alternativa

Aleros/Pompeii – La Vida Boheme

ANASTASIA – Cami

Cicatriz Radiante – El David Aguilar

El Lado Oscuro Del Corazón – Dante Spinetta

Traguito – iLe & Mon Laferte

Mejor Canción de Rock

Depredadore – De La Tierra

El Piso Es Lava – Todo Aparenta Normal & An Espil & Evlay

Gris – Juanes

Leche De Tigre – Diamante Eléctrico & Adrián Quesada

Los Perros – Arde Bogotá

Mejor Álbum de Rock

Íntimo Extremo – 30 Años/ A.N.I.M.A.L

Cowboys De La A3 – Arde Bogotá

De La Tierra III – De La Tierra

Dopelganga – Eruca Sativa

Sólo D’ Lira – Molotov

Mejor Álbum de Pop/Rock

El Diablo En El Cuerpo – Alex Anwandter

Trinchera Avanzada – Babasonicos

El Hombrecito Del Mar – León Gieco

Vida Cotidiana – Juanes

Tripolar – Usted Señalemelo

Despídeme De Todxs – Juan Pablo Vega

Mejor Canción Tropical

Ambulancia – Camilo & Camila Cabello

Día De Luz – Pablo Milanés & Juanes

El Merengue – Marshmello & Manuel Turizo

La Fórmula – Maluma & Marc Anthony

Que Me Quedes Tú – Techy Fatule

Si Tú Me Quieres – Fonseca & Juan Luis Guerra

Mejor Interpretación Reggaeton

Automático – María Becerra

La Receta – Tego Calderón

Feliz Cumpleaños Ferxo – Feid

Gatúbela – Karol G & Maldy

Hey Mor – Ozuan y Feid

Mejor Fusión/ Interpretación Urbana

La Jumpa – Arcángel & Bad Bunny

Ojalá – María Becerra

Quevedo Bzro sesión 52 – Quevedo & Bizarrap

TQG – Shakira & Karol G

Yandel 150 – Yandel & Feid

Mejor Canción Urbana

La Jumpa – Bad Bunny & Arcángel

Automático – María Becerra

Quevedo Bzro sesión 52 – Quevedo & Bizarrap

Mi mejor canción: Gocho & Farruko

TQG – Shakira & Karol G

Yandel 150 – Yandel & Feid

Mejor Álbum de Música Urbana

Xtassy – Akapellah

Saturno – Rauw Alejando

3Men2kbron – Eladio Carrión

Feliz cumpleaños Ferxxo te pirateamos el álbum – Feed

Mañana Será Bonito – Karol G

Alma – Nicki Nicole