Kenya Grace irrumpe en listas globales con ‘Strangers’

Kenya Grace es el nuevo talento que ha irrumpido en las listas británicas. Su single ‘Strangers’ ha subido al puesto 12 del top 100 oficial (después de entrar en el 20) y en el top 50 global de Spotify ya saluda desde el puesto 6.

Detrás del éxito de Grace se encuentra por supuesto TikTok, donde la joven cantante y productora acumula cerca de 500.000 seguidores. El lanzamiento de ‘Strangers’ ha sido un éxito instantáneo.

Nacida en Sudáfrica, pero criada en Inglaterra, Kenya Grace es tan joven que el primer disco que compró en su vida fue ‘Two Suns‘ de Bat for Lashes. Ella dice que su cantante favorita es Amy Winehouse, pero su música tira por otro lado.

Canciones como ‘Meteor’ o ‘Afterparty Lover’ presentan una equilibrada mezcla de pop y drum ‘n bass. En esas coordenadas se mueve también ‘Strangers’, que afina la composición a la vez que sus sintetizadores llevan a los años 80. Es la Canción Del Día de hoy.

‘Strangers’ es la típica canción de (des)amor adolescente. «Nos metemos en tu coche y me besas / Hablamos durante horas y nos echamos en el asiento de atrás», canta Grace, «y de repente una noche cualquiera todo cambia / no me contestas los mensajes y volvemos a ser extraños».

El éxito de ‘Strangers’ es merecido por su calidad pop. También invita a pensar en que la influencia de PinkPantheress no puede ser más patente. ¿Será el éxito de Kenya Grace flor de un día, como el de tantos tiktokers, o ha venido para quedarse?