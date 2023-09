Lana Del Rey: «En este momento soy muy feliz»

Lana del Rey ha concedido una entrevista a The Hollywood Reporter en mitad de su gira con ‘Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd’, disco que publicó el pasado 24 de marzo. La artista se ha parado a reflexionar sobre la evolución de su carrera musical, su gira actual y los caminos que desea tomar en un futuro, entre otros temas.

La entrevista tiene lugar en una fecha bastante significativa, justo cuando su ‘Born To Die’ acaba de cumplir 500 semanas dentro del Billboard 200. Por aquel entonces, Lana del Rey era calificada de «Sad Girl» por los temas oscuros que trataba en su música. Ahora, esa perspectiva ha dejado de ser extraña para pasar a ser ampliamente compartida. «Creo que había algo que necesitaba aprender del hecho de que la gente se opusiera tan rotunda y vocalmente. Es posible que haya cosas en las que no habría profundizado [en mi música] si no hubiera escuchado las mismas críticas una y otra vez. Ojalá no hubiera durado diez años. Habría sido útil».

Sin embargo, para la artista, la buena recepción crítica que actualmente recibe no solo ha sido condicionada por el cambio de mentalidad en la sociedad. Es, en gran medida, gracias a su fiel productor Jack Antonoff. «Pienso que su estilo de producción es tan inteligente que las voces tienen más posibilidades de ser leídas correctamente. Hay un poco más de espacio para procesarlas. Fue en ese disco [‘Norman Fucking Rockwell!’] donde de repente las cosas fueron realmente diferentes».

En cuanto a la actual gira, que la llevará a recorrer algunas ciudades de Estados Unidos durante el próximo otoño, Lana ha desvelado que ya no siente los nervios de antaño. «La producción escénica es mayor. Hay más gente conmigo en el escenario, así que me siento más cómoda. Pero incluso si se tratara de un concierto en solitario, ahora estaría mucho más preparada. Tengo experiencia». «Ahora mismo, estoy emocionada. No me siento nerviosa por ir de gira», añade.

De hecho, quizá sea esa excitación que le está provocando el tour la que haya logrado que vuelva a tener confianza para hacer actuaciones en programas de televisión. No ha hecho ninguna desde 2012, y cuando se le pregunta sobre ello, Lana del Rey responde lo siguiente: «En tu corazón sabes cuándo es el momento adecuado. Y nunca ha sido el momento adecuado. Tal vez ahora, aunque no me sintiera segura, lo haría de todos modos. Pero había razones para no sentir confianza».

Por otro lado, la cantante ha hablado las fotos de ella que se viralizaron en el restaurante Waffle House, cuando se vistió con el uniforme de los trabajadores. «Ojalá mi álbum hubiera sido tan viral. A la mañana siguiente me desperté con unos 10.000 mensajes, algunos de gente de la que no sabía nada desde hacía 10 años. Yo me preguntaba: ¿has escuchado mi nuevo disco?».

