Róisín Murphy logra su mejor top en UK, pero no en España

Róisín Murphy ha sorprendido esta semana en las listas británicas, logrando el mejor top de toda su carrera en solitario, pese a la polémica sobre sus declaraciones tránsfobas. Algunos bromean -supongo- con la imagen de TERFS en masa acudiendo a las tiendas de discos.

El estupendo ‘Hit Parade’ ha vendido 6.722 copias en una semana dentro de este país, lo que se traduce en que el álbum es top 5. Sin contar la carrera de Moloko, que lograron llevar al top 3 ‘Things to Make and Do’ en el año 2000 (el disco que incluía ‘The Time Is Now’ y la versión definitiva de ‘Sing It Back’), estamos ante el mejor resultado para Róisín en UK. Eso sí, el nuevo álbum tendrá complicado llegar al disco de plata logrado por ‘Overpowered’ a la larga, pues en la 2ª semana caerá quizá fuera del top 40 según las midweeks. Estas son las posiciones logradas por Murphy en UK:

88 Ruby Blue

20 Overpowered (disco de plata, 60.000 copias)

19 Hairless Toys

41 Take Her Up to Monto

14 Róisín Machine

5 Hit Parade

En España no encontramos el mismo panorama: ‘Hit Parade’ produce una entrada tímida en el puesto 88, con tan sólo 117 copias despachadas. 17 unidades menos y no habría llegado al top 100. En España ‘Hairless Toys’ llegó más alto, al número 68, seguramente por el hype que había por el primer disco de Róisín en 8 años tras el celebrado ‘Overpowered’.

Pero además, a diferencia de lo que ha ocurrido en UK, en España Romy y Chemical Brothers han quedado bastante por encima de Róisín Murphy. Hemos tenido acceso a la comparativa de ventas físicas, streamings y vinilos en España. Queda como sigue:

50 Romy / Mid Air

207 copias en total

151 en físico

95 de ellas han sido en vinilo

56 puntos de streaming

65 The Chemical Brothers / For that Beautiful Feeling

150 copias en total

106 en físico

33 de ellas han sido en vinilo

44 puntos de streaming

88 Róisín Murphy / Hit Parade

117 copias en total

85 en físico

38 de ellas han sido en vinilo

32 puntos de streaming

En otros territorios, los resultados han sido desiguales: Róisín obtiene su mejor top en Alemania (número 6) y la Bélgica flamenca (top 16) pero uno de los peores de la serie histórica en Australia (top 95) o Austria (top 91). Estados Unidos -como siempre- y Francia han ignorado el álbum.