Beatrix Weapons se cuenta entre las productoras de electrónica que están despuntando en la escena nacional. La música de la productora y artista visual murciana Beatriz García Ros se compone de grandes trazos de IDM melódico que se mezclan con tecno, glitch, future bass o industrial, entre otros sonidos que caben en su cartera de influencias.

Así, sus producciones pueden ser tan idílicas como la genialmente titulada ‘Nothing Can Destroy Our Deep and Calm Soul’, que remite a Four Tet; y, a la vez, traer una verdadera tormenta sónica como la que propone ‘Mount of Storms’.

Estos dos temas citados pertenecen a los dos discos publicados por Beatrix Weapons, ‘FINAL ASCENSION’ (2022) y ‘EXPAND’ (2022). Sin embargo, la artista tiene novedades en 2023. En concreto, un EP que acaba de salir y que este mismo viernes 22 de septiembre estará presentando en el Matadero de Madrid. Información y entradas, aquí.

‘CELESTIAL TOWN’ ofrece la faceta más «celestial» de Beatrix Weapons. Los sintetizadores boreales de ‘Protection’ ofrecen eso mismo, mientras los ritmos nerviosos de ‘Skylands’ recuerdan al último Aphex Twin… solo para bañarlos en luz y color.

Entre los cortes destacados se encuentra ‘Cuddle’, la Canción Del Día de hoy. ‘Cuddle’ es una colaboración con la cantante japonesa Dove que recupera -no sé si intencionadamente o no- un sonido que parecía algo olvidado: el glitch-pop de los 2000. Lali Puna, The Postal Service o Tujiko Noriko vienen a la cabeza escuchando esta adorable producción que es toda una esponja de influencias. Por aquí caben percusiones melódicas tipo gamelán, efectos de sonido típicos de la IDM y un breakbeat que ejerce de motor. Después otros sonidos se suman, mientras la presencia de Dove los aglutina todos.

En Matadero, Beatrix Weapons ofrecerá una performance audiovisual acompañada del artista 3d Ruido.Frio. En la misma programación están confirmados CoH meets Abul Gobard, Joakim y Konx-om-Pax.