Daft Punk, Björk, Bad Bunny… sonarán en el Piromusical del Sònar

Hoy 22 de septiembre empiezan las fiestas de la Mercè de Barcelona. Y, entre los eventos destacados, se encuentra el Piromusical del Sònar, el espectáculo pirotécnico con el que el festival avanzado de música electrónica culminará las celebraciones de su 30º aniversario.

El Piromusical de La Mercè 2023 ofrecerá un recorrido global a través de sonidos experimentales y voces y ritmos de los cinco continentes. Será un viaje intercultural protagonizado por las distintas músicas urbanas y una gran fiesta que bailará al son de grandes clásicos y de los nombres más legendarios de la electrónica.

El público vivirá un excitante viaje musical a través de los grandes éxitos de la historia de Sónar y de algunos de los grupos y artistas más relevantes y diversos que han actuado en el festival durante las tres últimas décadas. Rosalía, Maria Arnal, Desert o Bad Gyal, o estrellas internacionales como Daft Punk, Kraftwerk, Björk, Bad Bunny, Nathy Peluso, Pet Shop Boys o Grace Jones, sonarán en el Piromusical, que también rendirá homenaje al recientemente difunto Ryuichi Sakamoto.

Algunas de las canciones que se podrán escuchar en el Piromusical, revela la organización del Sónar, son ‘Merry Christmas Mr. Lawrence’ de Ryuichi Sakamoto, ‘All is Full of Love’ de Björk, ‘Hey Boy Hey Girl’ de Chemical Brothers, ‘Cant de la Sibil·la’ de Maria Arnal, Marcel Bagès y Holly Herndon, ‘Tú me dejaste de querer’ de C. Tangana, Niño de Elche y La Húngara, ‘Blue Monday’ de New Order, ‘CUUUUuuuuuute’ de Rosalía, ‘Always On My Mind’ de Pet Shop Boys o ‘Fiebre’ de Bad Gyal.

El show podrá seguirse en vivo el próximo lunes 25 de septiembre a partir de las 22:00 horas en la Avinguda de la Reina Maria Cristina, junto a Fira Montjuïc, y también en directo a través de TV3 y sonar.es.