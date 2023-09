Gracie Abrams encuentra el camino en ‘Where do we go now?’

Gracie Abrams es una de esas artistas emergentes que entienden más que nadie a las nuevas generaciones. Desde su preciosa ‘I miss you, I’m sorry’ en 2020, que le sirvió como carta de presentación de lo que acabaría definiendo su música desde entonces, la artista ha optado por melodías calmadas y melancólicas en las que ensalzar su composición. Lo hizo en su EP ‘This Is What It Feels Like’ y lo ha vuelto a repetir este año con su primer trabajo discográfico: ‘Good Riddance’.

Dentro de su álbum debut brillan canciones como ‘I know it won’t work’, ‘I should hate you’ o la pista que cierra el disco, ‘Right now’. Sin embargo, uno de sus mayores logros es ‘Where do we go now?’, su segundo single. Bajo la ayuda del productor Aaron Dessner, el tema sigue la estela minimalista que ya caracteriza su música, refugiándose en un pop alternativo que demuestra que, a veces, menos es más.

La canción cuenta las idas y venidas de una relación que no tiene futuro pero que, pese a ello, se sigue haciendo daño con mentiras piadosas que la alejan de la realidad. La cantante reflexiona sobre si merecería o no la pena volverlo a intentar, situando al oyente en mitad de una de esas recaídas. Es precisamente ese punto de la historia el que da sentido al repetitivo «¿A dónde vamos ahora?» del estribillo, en el que Abrams emula esos pensamientos que no te dejan dormir por la noche regresando una y otra vez.

El tema enarbola con orgullo su linealidad y crea una atmósfera perfecta que hace destacar a Gracie Abrams como compositora. «No queda nada aquí / Nuestros mejores años están atrás / Qué forma más brutal de morir / Pero tú siempre la eliges», canta en el segundo verso. Más adelante se romperá en el puente, donde lleva la narrativa más allá y se desahoga terminándolo con un contundente y sincero «Pero te echo de menos».

Aunque ‘Where do we go now?’ acaba sin respuesta y no conocemos a dónde van esta vez los dos amantes de la relación, sí que podemos contemplar el camino al que ha optado dirigirse Gracie Abrams. Y ese camino pasa por una tremenda dedicación hacia sus letras y lo que quiere contar. Parece que, además, también tendrá otras paradas: la artista visitará Barcelona y Madrid el 18 y 20 de octubre con su ‘Good Riddance Tour’.