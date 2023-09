Soulwax anuncian conciertos en Madrid y Barcelona

Soulwax está preparando un nuevo espectáculo en vivo que contará con una banda completa y que pasará por España. El dúo formado por los hermanos David y Stephen Dewaele visitará la sala La Riviera de Madrid el 23 de enero de 2024 y la sala Razzmatazz de Barcelona el 24 de enero de 2024. Las entradas estarán a la venta a partir del 29 de septiembre a las 10.00 horas.

La última vez que Soulwax llevó su laboratorio sónico al escenario fue a principios de 2020, según Setlist.fm. Antes, sus últimos directos databan de 2018. Los hermanos sí han seguido pinchando en festivales a través de su proyecto 2manydjs.

Durante su carrera, Soulwax no han dejado de ampliar las fronteras de la música hacia territorios nuevos e innovadores. Además de una banda, son DJ (2manydjs), un sello discográfico (DEEWEE) y el sistema de sonido Despacio, un proyecto conjunto con James Murphy de LCD Soundsystem.

Desde 1996, Soulwax ha publicado cuatro álbumes de estudio: ‘Leave the Story Untold’ (1996), ‘Much Against Everyone’s Advice’ (1998), ‘Any Minute Now’ (2004) y ‘From Deewee‘ (2017). ‘Closer to Paradise’, un proyecto de música y entrevistas, estaba dedicado a Ibiza.

