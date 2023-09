Rina Sawayama cuenta que fue acosada cuando era niña

Hace una semana se cumplía un año desde el lanzamiento de ‘Hold the Girl’, el segundo álbum de estudio de la británico-japonesa Rina Sawayama. Y ha sido después de todo este tiempo cuando la artista, en una entrevista para la BBC, ha desvelado el verdadero trasfondo del disco: un abuso.

Rina Sawayama se ha sincerado en el programa ‘In Conversation’, donde ha contado por primera vez que un profesor la acosó cuando tenía 17 años, tratando de ganarse la confianza de una menor para luego abusar de ella. El proceso de escritura del álbum fue condicionado a raíz de ese suceso, pues la cantante ha estado yendo a sesiones de terapia sexual, en las que se dio cuenta de lo que sucedió realmente con ese hombre.

«Me manipularon», comenta la artista. «Fue un profesor del colegio. Para mí, tener diecisiete años es ser una niña. Estás en la escuela. Si un profesor del colegio se te insinúa, es un abuso de poder. Pero no me di cuenta hasta que tuve su edad». Rina Sawayama cumplió 33 años en agosto. «Fue a través de esta forma tan intensa de terapia, a la que me siento tan afortunada de poder acceder, que pude llegar a aceptarlo. Y rompió por completo todo mi mundo».

La cantante, además, señala concretamente al tema ‘Your Age’, séptima pista del disco y donde aborda el tema más directamente. «Recuerdo lo incómoda que me sentí, pero no até cabos. Desarrollé tanta vergüenza en torno a mi sexualidad que perdí completamente el sentido de mí misma».

Rina Sawayana ha confesado que, aunque necesitaba tocar este trauma en ‘Hold the Girl’, quiere cerrar esta etapa de cara a su tercer disco, dejando estos sentimientos a un lado. «Aún no sé sobre qué voy a escribir, pero me encantaría que llegara un día en el que pudiera escribir una canción que solo hablara de amor o sexo. Ya lo estoy consiguiendo», ha afirmado.

De momento, su último movimiento musical ha sido su colaboración con Empress Of en ‘Kiss Me’, una balada de amor protagonizada por el piano.