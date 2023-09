Britney Spears dice que Shakira inspiró su baile de cuchillos

Britney Spears ha convertido en una costumbre personal subir a su cuenta de Instagram vídeos de ella bailando en el salón de su casa. El último ha dado mucho de qué hablar en redes, pues Spears ha decidido grabarse realizando una intensa coreografía con dos cuchillos de cocina agarrados en cada mano. Detrás de ella, sus perritos no saben si acercarse o huir de la escena.

El vídeo ha provocado comentarios de asombro pero también de preocupación por el riesgo para la salud que supone bailar con un objeto afilado aparentemente sin un entrenamiento previo. Britney ha asegurado que los cuchillos son «de mentira».

El vídeo viral ha dado lugar a parodias inenarrables como la del actor y cómico Max Clayton, que ha reproducido la coreografía paso por paso disfrazado de Michael Myers de ‘Halloween’, aprovechando que de hecho Halloween está a la vuelta de la esquina. De hecho, Spears mencionaba esta festividad en la leyenda de su vídeo original.

A su bola, Britney ha levantado a sus seguidores esta mañana con un segundo vídeo de ella bailando con cuchillos. La cantante de ‘Oops! I Did It Again’ ha vuelto a asegurar que las navajas no son reales: «Sé que he asustado a la gente con el último post, pero los cuchillos son falsos, mi equipo los alquiló en una tienda Hand Prop de Los Ángeles. No son cuchillos reales. Nadie tiene por qué preocuparse o llamar a la policía». En las últimas horas, Spears ha recibido una nueva visita de la policía, informa TMZ, a raíz del vídeo.

Además, Spears ha dicho que el vídeo es un homenaje a Shakira. «Estoy intentando imitar a una de mis artistas favoritas, Shakira, en concreto una actuación que me inspiró mucho. Brindo por nosotras chicas malas porque no nos da miedo romper barreras ni correr riesgos». Spears se refiere a la reciente actuación de Shakira en la gala de los MTV Video Music Awards, donde la colombiana bailó con dos dagas. Como recordaréis, Spears y Shakira coincidieron en 2001 en una portada de Rolling Stone.