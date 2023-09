Delaporte, uno de los mejores grupos de pop español de la actualidad, por sus discos ‘Como anoche‘ (2019) y ‘Las montañas‘ (2020), vuelve con nuevo single y nueva gira. ‘Me la pegué’ es el primer adelanto de su próximo disco, que verá la luz en 2024. También es la producción más tecno que jamás hayan firmado Sandra Delaporte y Sergio Salvi. Y tiene su razón de ser: el directo será más importante que nunca en esta nueva era.

«En esta canción y en las que se publicarán próximamente», explica la nota de prensa, «la gente es el foco de atención a lo largo de todo el proceso creativo, haciendo protagonistas a las personas que acuden a los conciertos; también en las portadas y en los videoclips».

‘Me la pegué’ surge de una ruptura que lleva a Sandra a querer sudar sus preocupaciones en la pista de baile. “No quiero seguir hablando de amor romántico, es mentira, y la mejor forma de salir de ello es viviendo una fiesta con tu gente; es un proceso sanador», relata. «El invierno pasado me fui de Madrid, donde parece que tiene que pasar todo. Fue en Asia central y después en Cantabria donde empecé a componer el nuevo álbum y me di cuenta de que bailar me cura, de que el techno me cura y me llena el corazón y que es tan verdad como que respiro. En mis pedradas interiores que me impiden pasármelo bien, utilizo mis letras como mantras”.

Así, ‘Me la pegué’ habla de escapar lo que duele, de sacar un clavo con otro y de «borrar ese Disney de mi cabeza», y las duras percusiones de la base cumplen ese cometido de borrar de un plumazo cualquier sentimiento de angustia o desconsuelo. A su vez, la música se mira en el espejo de aquel electroclash que tanto bailamos allá por 2007, en la era «bloghouse», a la que recuerda.

Además, Delaporte han anunciado la gira ‘Aquí y ahora’ y un concierto el 9 de febrero en la sala La Riviera de Madrid, que incluye la posibilidad de adquirir una entrada doble para los compradores que quieran disfrutar, además, de una sesión especial en directo en la sala El Sol el 7 noviembre (hasta completar aforo). Los tickets estarán a la venta hoy a las 12 horas.

También están anunciados los conciertos del 13 de octubre en la fiesta de la Hispanidad de Madrid, el 14 en Love To Rock de Valencia, el 28 en la sala Camelot de Salamanca (Directos Vibra Mahou), el 3 de noviembre en la sala Universonoro de Palencia (Directos Vibra Mahou) y el 25 en el Valladolid Intro Music Festival (sold out). Próximamente se comunicarán más fechas.