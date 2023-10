Empress Of y Rina Sawayama, dos ángeles anhelando un beso en su gran dúo

Empress Of, autora de temazos como ‘How Do You Do It’ y recientemente del EP ‘Save Me’, ha publicado una nueva canción esta semana, acompañada de Rina Sawayama, quien además ha sido noticia estos días por hablar de los abusos que sufrió por parte de un profesor. Estos hechos inspiraron su álbum ‘Hold the Girl’ aunque en su momento, no se sabía.

La colaboración de Empress Of y Rina Sawayama es menos truculenta, pues se trata de una producción bastante celestial llamada ‘Kiss Me’. Es nuestra Canción del Día hoy. Estamos ante un tema con cierto ritmo R&B pero con un piano y unas ambientaciones tan densos que la referencia podría estar más en Reino Unido (Kate Bush, Bat for Lashes) que en América (Tori Amos podría venir también a la mente).

- Publicidad -

La letra no puede ser más explícita en su anhelo de un beso, lento, «en el agua, en el cine, junto al fuego o bajo la luz de la luna», con una referencia a unas «alas» («And when I breathe / I’m breathing life / Into our wings») que han terminado inspirando el videoclip del tema. Una de esas eficientes producciones sencillas de Empress Of, que han producido Billboard y el dúo Valley Girl.



- Publicidad -