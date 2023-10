Chromeo anuncia ‘Adult Contemporary’, su nuevo álbum

El dúo canadiense de electro-funk Chromeo ha anunciado hoy su próximo álbum. Se titula ‘Adult Contemporary’, lo compondrán 14 pistas y saldrá el 24 de febrero de 2024. Además, han publicado una nueva canción del álbum, ‘Personal Effects’.

En realidad, ‘Personal Effects’ no es el primer adelanto de ‘Adult Contemporary’. El dúo compuesto por Dave 1 y P-Thugg dio el pistoletazo de salida a su nueva era en marzo con ‘Words With You’. El tema seguía en la misma línea que el resto de su discografía, y a este lanzamiento pronto le continuaron ‘Replacements’ junto a La Roux y ‘(I Don’t Need A) New Girl’.

Tras la publicación de dichos temas, ‘Personal Effects’ se convierte ya en el cuarto single del disco. Se trata de una canción que invita a bailar, caracterizada por un instrumental bastante alegre. Dave 1 ha desvelado que es la última que agregaron al álbum. Su nuevo trabajo discográfico lo describen como «el más honesto hasta la fecha».

Aunque este es el primer disco del dúo en casi seis años, desde que en 2018 sacaran su ‘Head Over Heels’, los dos artistas no han dejado de trabajar. Este mismo año han participado en el álbum colaborativo ‘Clusterfunk’, donde también se encuentran Ric Wilson y A-Trak. Además, actualmente están de gira por América del Norte.

Estas son las canciones que formarán parte de ‘Adult Contemporary’:

1. (I Don’t Need A) New Girl

2. Got It Good

3. Lost And Found

4. BTS

5. Replacements (feat. La Roux)

6. Lonesome Nights

7. Personal Effects

8. She Knows It (Personal Effects Pt. 2)

9. Ballad Of The Insomniacs

10. CODA

11. Words With You

12. A Cut Above

13. Friendsnlovers

14. Two Of Us (Friendsnlovers Pt. 2)