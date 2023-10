Mitski se anota otro macrohit mainstream con ‘My Love Mine All Mine’

Hace tiempo que Mitski no es la artista underground que crees. Que la cantante que conociste en algún punto entre ‘Puberty 2’ y ‘Be the Cowboy’ ha dado un enorme salto al mainstream. Con la ayuda de TikTok y las playlists de Spotify en algún momento de los últimos años dio ese enorme paso: ‘Washing Machine Heart’ supera los 500 millones de streamings, y ‘Nobody’, los 300, solo en Spotify.

Ahora se acaba de anotar otro hit más con ‘My Love Mine All Mine’. Esta composición de su nuevo álbum ‘The Land Is Inhospitable and So Are We’ se ha viralizado y está entrando en listas oficiales. Ya está en el top 50 del Global de Spotify e incluso se ha colado en el competitivo Billboard Hot 100 (puesto 76, seguirá subiendo). Un milagro para un tema de 2 minutos con ecos de jazz y pop de cámara, con levísimas notas de piano, de guitarra country y de batería. Con un montón de arreglos pero todos en pequeño, es nuestra Canción del Día hoy.

Los vídeos en TikTok que han consumido millones de personas en torno a este ‘My Love Mine All Mine’ presentan temática random. Un desfile de novias. Una habitación redecorada como espacio de recogimiento. Un perro olvidando un mal día bajo la lluvia. Los caminos de TikTok son inescrutables.

No tanto los de esta canción que apela a la luna, como han hecho tantas composiciones de amor desde los tiempos de Frank Sinatra, y en la que Mitski espera que su amor sobreviva a la muerte. “¿Te mando mi corazón para que cuando me muera, algo que debo hacer, pueda brillar aquí contigo?”.

El estribillo, uno de los más sencillos de la historia de Mitski, “mi amor es mío, nada en el mundo me pertenece excepto mi amor” parece poner algún tipo de límite o condición a ese amor, quizá inspirando ese vídeo en completa soledad. Teatral en su representación de la supervivencia a través del riesgo máximo, el videoclip pone a nuestra protagonista al límite al proponer subirse a una montaña de sillas. ¿Superará el reto?