Por qué SZA no quiso actuar en los VMA’s de MTV

Rolling Stone publica un amplio reportaje sobre el gran año de SZA, que ha conquistado a crítica y público de manera muy clara. En cuanto a lo primero, su disco ‘SOS’ publicado en diciembre de 2022 terminó con un 90/100 en Metacritic. En cuanto a lo segundo, ha vendido lo equivalente a 4 millones de unidades, 3 de ellos en Estados Unidos, destacando también certificaciones de oro en Holanda y Reino Unido, platino en Australia o Dinamarca, y multiplatino en Nueva Zelanda o Canadá.

Sin embargo, hay una cosa que ha sentado mal a SZA y a su equipo y es que no fuera nominada a Artista del Año en los VMA’s de MTV. La artista obtuvo hasta 8 nominaciones, siendo la 2ª persona más nominada de la noche, tan sólo por detrás de Taylor Swift, pero se le escapó la categoría más importante. ¿Quién sí encontramos nominado en dicha categoría? Además de Taylor Swift, Beyoncé, Doja Cat (que entonces no había sacado disco), Karol G, Nicki Minaj (que no ha sacado disco) y Shakira (que tampoco, aunque sí al menos algunos de los singles más potentes de su carrera).

- Publicidad -

Como revela el reportaje de Rolling Stone, a la hora de acordar si SZA actuaba en la ceremonia de premios, o no, se propuso una puesta en escena de su nuevo single ‘Snooze’. Sin embargo, MTV se negó a discutir con el equipo de SZA por qué esta no estaba nominada a Artista del Año, y eso provocó un desencuentro que llevó a que SZA ni actuara ni presentara ningún premio.

El presidente de Top Dawg Entertainment ha explicado: «No es que no fuera nominada. La falta de respeto definitiva es que ni siquiera puedas discutir por qué no fue nominada o cuál fue el criterio de selección. Cuando pregunté sobre la nominación a Artista del Año, básicamente nos respondieron: «Se la ha nominado a un montón de premios más». Lo que para mí fue como decir «cállate y a lo tuyo»» («shut up and dribble», en referencia a esta polémica de la NBA).

- Publicidad -

En otros momentos del reportaje de la Rolling, SZA habla sobre cómo todo el mundo busca la popularidad y los momentos de gloria en las fiestas de los Grammys, o de cómo no se esperaba tener tanto éxito con ‘SOS’. «Pensé que Taylor Swift me iba a hacer polvo», dice en referencia a la recepción de ‘Midnights‘. Finalmente, ‘SOS’ fue número 1 en el Billboard 200 durante 10 semanas, el máximo que una mujer había conseguido en 7 años.