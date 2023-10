Taylor Swift lidera en las nominaciones de los MTV EMAs 2023

Si bien hace ya casi un año desde que Taylor Swift arrasara en la gala de los EMAs, los VMAs europeos, la artista parece que volverá a ser la protagonista de la próxima edición, que se celebrará en París el próximo 5 de noviembre.

Después de llevarse 4 estatuillas de las 6 a las que aspiraba el pasado año, Taylor Swift vuelve a convertirse en la artista más nominada optando hasta a 7 galardones. Luchará por repetir victoria en las categorías de Mejor Artista y Mejor Vídeo, donde ‘Anti-Hero’ podría tomar el relevo de ‘All Too Well (10 Minute Version)’, además de ganar en Mejor Canción, categoría que ya conquistó en los recientes VMAs y que no se lleva en los EMAs desde 2015 con su ‘Bad Blood’.

Por otro lado, SZA y su ‘Kill Bill’ y Olivia Rodrigo con ‘vampire’ también cuentan con grandes posibilidades de tener una gran noche. Ambas se han hecho con 6 nominaciones y competirán, junto a Taylor Swift y Doja Cat, en las categorías más importantes: Mejor Artista, Mejor Canción y Mejor Vídeo. Las cuatro cantantes son las únicas que se llevan ese triplete en las nominaciones.

Al igual que sucediera en los VMAs, las mujeres son las que dominan en los EMAs 2023. De hecho, ningún hombre optará a Artista del Año ni a Vídeo del Año, siendo Jung Kook por ‘seven’ y Rema por el remix de ‘Calm Down’ los únicos artistas masculinos que hacen presencia en Mejor Canción.

En cuanto a la categoría de Mejor Artista Español, son Abraham Mateo, Álvaro de Luna, Lola Índigo, Quevedo y Samantha Hudson quienes se disputarán el galardón. Todos ellos han tenido algún éxito importante este verano: Abraham Mateo ha destacado, de la mano de Chanel y Ana Mena, con ‘Clavaito’ y ‘Quiero Decirte’; Álvaro de Luna, con ‘Todo contigo’; Lola Índigo lo ha hecho con ‘El Tonto’ acompañada de Quevedo, que también está nominado gracias a temas como ‘Columbia’ o ‘Vista Al Mar’; mientras que Samantha Hudson ha sacado el EP ‘AOVE’.

Esta es la lista completa de nominados:

MEJOR CANCIÓN

Doja Cat – Paint The Town Red

Jung Kook feat. Latto – Seven

Miley Cyrus – Flowers

Olivia Rodrigo – vampire

SZA – Kill Bill

Taylor Swift – Anti-Hero

Rema, Selena Gomez – Calm Down

MEJOR VÍDEO

Cardi B feat. Megan Thee Stallion – Bongos

Doja Cat – Paint The Town Red

Little Simz – Gorilla

Miley Cyrus – Flowers

Olivia Rodrigo – vampire

SZA – Kill Bill

Taylor Swift – Anti-Hero

MEJOR ARTISTA

Doja Cat

Miley Cyrus

Nicki Minaj

Olivia Rodrigo

SZA

Taylor Swift

MEJOR COLABORACIÓN

Central Cee x Dave – Sprinter

David Guetta, Anne-Marie, Coi Leray – Baby Don’t Hurt Me

KAROL G, Shakira – TQG

Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage – Creepin’

PinkPantheress, Ice Spice – Boy’s a Liar Pt. 2

Rema, Selena Gomez – Calm Down

MEJOR ACTUACIÓN EN DIRECTO

Beyoncé

Burna Boy

Ed Sheeran

Måneskin

SZA

Taylor Swift

The Weeknd

MEJOR ARTISTA POP

Billie Eilish

Dua Lipa

Ed Sheeran

Miley Cyrus

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

MEJOR ARTISTA REVELACIÓN

Coi Leray

FLO

Ice Spice

Peso Pluma

PinkPantheress

Reneé Rapp

MEJOR ARTISTA K-POP

FIFTY FIFTY

Jung Kook

NewJeans

SEVENTEEN

Stray Kids

TOMORROW X TOGETHER

MEJOR ARTISTA LATINO

Anitta

Bad Bunny

KAROL G

Peso Pluma

ROSALÍA

Shakira

MEJOR ARTISTA DE MÚSICA ELECTRÓNICA

Alesso

Calvin Harris

David Guetta

Swedish House Mafia

Peggy Gou

Tiësto

MEJOR ARTISTA HIP-HOP

Cardi B

Central Cee

Lil Wayne

Lil Uzi Vert

Metro Boomin

Nicki Minaj

Travis Scott

MEJOR ARTISTA ROCK

Arctic Monkeys

Foo Fighters

Måneskin

Metallica

Red Hot Chili Peppers

The Killers

MEJOR ARTISTA ALTERNATIVO

Blur

Fall Out Boy

Lana Del Rey

Paramore

Thirty Seconds To Mars

YUNGBLUD

MEJOR ARTISTA R&B

Chlöe

Chris Brown

Steve Lacy

Summer Walker

SZA

Usher

MEJORES FANS

Anitta

Billie Eilish

BLACKPINK

Jung Kook

Nicki Minaj

Olivia Rodrigo

Sabrina Carpenter

Selena Gomez

Taylor Swift

MEJOR PUSH

Noviembre 2022: Flo Milli

Diciembre 2022: Reneé Rapp

Enero 2023: Sam Ryder

Febrero 2023: Armani White

Marzo 2023: FLETCHER

Abril 2023: TOMORROW X TOGETHER

Mayo 2023: Ice Spice

Junio 2023: FLO

Julio 2023: Lauren Spencer Smith

Agosto 2023: Kaliii

Septiembre 2023: GloRilla

Octubre 2023: Benson Boone

MEJOR GRUPO

aespa

FLO

Jonas Brothers

Måneskin

NewJeans

OneRepublic

SEVENTEEN

TOMORROW X TOGETHER

MEJOR ARTISTA AFROBEAT

Asake

Aya Nakamura

Ayra Starr

Burna Boy

Davido

Rema

MEJOR ARTISTA ESPAÑOL

Abraham Mateo

Álvaro de Luna

Lola Indigo

Quevedo

Samantha Hudson