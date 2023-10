Sleater-Kinney visita el infierno en ‘Little Rope’

Sleater-Kinney, uno de los grupos del movimiento feminista Riot Grrrl más representativos de los 90, ha estrenado su nuevo single, ‘Hell’. El lanzamiento del tema lo han acompañado del anuncio de ‘Little Rope’, su próximo trabajo discográfico.

‘Little Rope’ es el undécimo álbum de estudio en los casi 30 años de carrera de Sleater-Kinney. De hecho, supone su tercer disco en los últimos tres años, después de las publicaciones de ‘Path Of Wellness’ en 2021 y ‘Dig Me In: A Dig Me Out Covers Album’ en 2022.

El álbum ahondará en la afrontación del dolor y la superación de la tragedia. Pese a que para otoño del año pasado ya estaban escritas la mayor parte de las canciones, en ese mes todo cambió. Carrie Brownstein recibe una llamada en la que le comunican que, durante sus vacaciones en Italia, su madre y su padrastro han fallecido tras un accidente de coche. Desde entonces, el proceso de creación del disco experimenta un gran viaje emocional.

‘Little Rope’ estará compuesto por un total de diez temas, que precisamente abre el single ‘Hell’. En este se percibe claramente la desesperación ante la pérdida, y la cantante hace mención al infierno varias veces en los versos. El rock que caracteriza la canción hace que sus estribillos se sientan casi como gritos de agonía: «Te preguntas por qué como si no hubiera un mañana».

El álbum saldrá el 19 de enero de 2024 y este es su tracklist:

1. Hell

2. Needlessly Wild

3. Say It Like You Mean It

4. Hunt You Down

5. Small Finds

6. Don’t Feel Right

7. Six Mistakes

8. Crusader

9. Dress Yourself

10. Untidy Creature