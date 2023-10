‘All She Wants’ es la pasarela supersónica de Kim Petras y Paris Hilton

Kim Petras y Paris Hilton colaboraron en 2017 en el videoclip de ‘I Don’t Want It At All’. Entonces ya parecían tal para cual, uña y carne. Después, Kim y Paris siguieron actuando juntas e incluso grabaron un remix de ‘Stars Are Blind’ de Paris que nunca nadie pidió, ni escuchó.

No debería ser ese el destino de ‘All She Wants’, la nueva colaboración entre Kim y Paris incluida en ‘Problématique‘, el segundo disco de Kim Petras de 2023. Es la Canción Del Día de hoy.

‘All She Wants’, como los fans de Petras sabrán, no es tan nueva, pues se filtró el año pasado junto con el resto de canciones incluidas en ‘Problématique’. El disco iba a salir el año pasado, pero su lanzamiento fue cancelado, aunque eso no impidió que se filtrara al completo en internet. Después llegó ‘Unholy’ y tras el lanzamiento de ‘Feed the Beast‘, el que se considera su álbum debut oficial, Petras decidía publicar ‘Problemátique’ por sorpresa hace unas semanas.

El disco merece la pena por la diversión pop que ofrece, y es ‘All She Wants’ su pieza estrella. Kim suena completamente en su salsa haciendo de «material girl» adicta a las compras, a viajar de París a Nueva York y viceversa «y a hacer ghosting», mientras Paris susurra sus marcas de joyería favoritas como si fueran un secreto de estado.

También está en su salsa Kim Petras en el aspecto musical de ‘All She Wants’, pues ‘Problématique’ era un disco influido 100% por el dance-pop europeo y el french house, y de eso hay mucho en ‘All She Wants’. La producción disco-pop despliega una pasarela supersónica que en el puente sale disparada hacia la estratosfera. Kim y Paris se comen la pasarela y se marcan un ‘Mean Girls’ de libro cuando, en el final, espetan: «vete si no eres un icono». Aquí mandan ellas dos.