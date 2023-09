Kim Petras publica su disco perdido, ‘Problématique’

The National no han sido los únicos en publicar disco sorpresa este lunes. También está el caso de Kim Petras, que ha subido a plataformas ‘Ploblématique’.

Se trataría de un disco preparado para salir el verano pasado. Tras una filtración masiva de pistas, se canceló en favor de ‘Feed the Beast’, que salía este año. El álbum iba a incluir el single ‘Coconuts’, pero finalmente este pasó a ‘Feed the Beast’, al igual que otros temas. Lo que sí incluye este disco es la colaboración con Paris Hilton ‘All She Wants’. Podéis leer la historia de este álbum perdido aquí.

1. Problématique

2. Je T’adore

3. All She Wants (feat. Paris Hilton)

4. Born Again

5. Something About You

6. Treat Me like a Hoe

7. Confession

8. Deeper

9. Dirty Things

10. Love Ya Leave Ya



