Kim Petras mete ‘Unholy’… y a BANKS en su disco

Kim Petras ha dado los detalles de su nuevo disco. ‘Feed the Beast’ sale el 23 de junio y supuestamente es su debut oficial, aunque Petras ya ha publicado varios discos, ‘Clarity‘ (2019) y ‘Turn Off the Light‘ (2020), además de sus singles iniciales. Aún así, Petras promete que con este nuevo disco «la historia comienza».

Entre los sencillos que han presentado ‘Feed the Beast’, ‘Alone‘ no ha conseguido ninguna repercusión pese a la participación de Nicki Minaj y pese a su atípico uso del sample de ‘Better Off Alone’ de Alice Deejay. Quizá por eso, Petras no renunciará a incluir ‘Unholy’ en el álbum a pesar de que ella es solo la artista invitada en la canción: suficiente para haberle valido un Grammy, claro.

Varias pistas que iban a estar incluidas originalmente en el disco perdido de Petras, ‘Problematique’, figuran en la secuencia, como el single ‘Coconuts‘, ‘Revelations’ o aquella ‘Hit it From the Back’ que la alemana estrenó en directo en los VMA.

‘brrr’, otro single reciente de Petras, aparecerá en ‘Feed the Beast’. Entre las inéditas, una colaboración con BANKS llamada ‘Bait’, y una canción titulada ‘Sex Talk’ que no has escuchado antes en ‘Slut Pop‘.

En otro orden de cosas, Petras acaba de ser noticia por aparecer en la portada de ‘Sports Illustrated‘: es la primera mujer trans que lo hace.

1.- Feed the Beast

2.- Alone ft. Nicki Minaj

3.- King of Hearts

4.- Thousand Pieces

5.- Uhoh

6.- Revelations

7.- Bait ft. BANKS

8.- Sex Talk

9.- Hit it From the Back

10.- Claws

11.- Minute

12.- Coconuts

13.- Castle in the Sky

14.- brrr

15.- Unholy ft. Sam Smith