Kim Petras te pide que «achuches» sus «coquitos» en su simpático nuevo single

Entre las novedades que ha dejado la semana en el ámbito de los singles se encuentra ‘Coconuts’, el nuevo single de Kim Petras. Se trata de uno de los temas que la alemana presentó en directo en la gala de los MTV Europe Music Awards junto a otro llamado ‘Hit it From the Back’ y que después se ha logrado viralizar en TikTok. De hecho, a raíz de su éxito en la plataforma, ‘Coconuts’ ha salido antes de lo previsto.

Los «cocos» a los que se refiere Kim Petras en ‘Coconuts’ son por supuesto sus pechos y la canción es tan chorra como promete su estribillo viralizado «mis cocos, te los puedes meter en la boca, mira cómo rebotan arriba y abajo». En la letra, Kim canta que «las mejores cosas en la vida vienen en pares» y que «a todo el mundo le gustan las gemelas», te pide que les «des un achuchón» y revela que sus «cocos» responden al nombre de «Mary-Kate y Ashley» o al de «Cartier y Tiffany». ¿Alguien ha dicho Katy Perry?

En lo musical, ‘Coconuts’ es a todas luces una propuesta veraniega pese a editarse en diciembre, pues su letra incluye referencias a las margaritas, la piña colada y el helado, y el simpático sonido disco-pop de la canción emparenta claramente con el de ‘Malibu’ o con el de ‘Say So’, pues hay que recordar que Doja Cat y Kim Petras comparten productor, Dr. Luke.

No obstante, la producción de ‘Coconuts’ no suena tan refinada como la de la épica ‘Future Starts Now’: se nota que se ha querido acabar rápido con ella para aprovechar el momento viral. Así, hoy por hoy es difícil imaginar estas dos canciones en el mismo disco, el cual, por cierto, recibiría el nombre de ‘Problématique’; pero seguro que Kim sabe lo que se hace: su disco de 2019 ‘Clarity‘ fue uno de los mejores de su año.



