Dua Lipa se prepara para una era caleidoscópica

Después de mucho tiempo de espera, Dua Lipa está preparada para dar el pistoletazo de salida a su nueva era. Así lo ha hecho saber la artista con un movimiento que no deja lugar a dudas en el mundo de la cultura pop: ha borrado todas sus fotos de Instagram y ha cambiado su foto de perfil en redes sociales.

Casi cuatro años después del lanzamiento de ‘Don’t Start Now’, el single principal de su ‘Future Nostalgia’, Dua Lipa deja atrás esa nostalgia y hace borrón de todo su pasado en Instagram y TikTok. Ninguna fotografía ni vídeo pueden verse ahora en la cuenta de la cantante en ambas plataformas.

Asimismo, la artista ha cambiado su foto de perfil en todas sus redes sociales. El cambio, sin embargo, no ha sido aleatorio. Dua Lipa ha modificado las fotos que tenía anteriormente dándoles un efecto caleidoscópico. Esto también ha sucedido en las portadas de sus vídeos de YouTube.

Esta temática con la que la cantante ha decidido presentar su nueva era aumenta los rumores de su colaboración con el productor Kevin Parker, quien en su proyecto Tame Impala hace música psicodélica. De hecho, la portada de su disco ‘InnerSpeaker’ presenta una estética bastante similar.

Si Dua Lipa decide apostar por el mismo tipo de calendario que ha usado con sus proyectos anteriores, su nuevo single debería publicarse este mismo mes o el próximo como anticipo de su tercer álbum de estudio, que llegaría en 2024.

🚨 Dua Lipa seems to be teasing the start of a new era as she deletes all posts on her Instagram. pic.twitter.com/EWgzxMz2ho

— Pop Base (@PopBase) October 9, 2023