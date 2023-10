Lana Del Rey contesta a una influencer que la acusa de bruja

Lana Del Rey ha terminado su minigira de otoño, que le ha llevado a través de 10 ciudades de Estados Unidos. La última noticia es que Lana ha anunciado que donará todos los beneficios de la gira a cada una de las ciudades en las que ha actuado. «Os quería informar de que se volverá cada entrada, cada dólar, a cada una de las ciudades», ha dicho.

Al mismo tiempo, Elizabeth Grant se enfrenta a acusaciones de brujería. La influencer cristiana Traci Croston ha utilizado la gira de Lana para acusar a la artista de esta práctica.

En un concierto reciente de Lana en Ciudad de México, decenas de personas presentes en el público cayeron al suelo en masa debido al efecto dominó provocado por la caída de una persona, aunque algunos medios y usuarios de redes sociales sospechan que la caída se debió a una «misteriosa fuerza». Croston, que supuestamente es experta en demonología, está convencida de que Grant es responsable del accidente después de practicar brujería en el escenario.

En una decisión inaudita, Lana ha decidido contestar a la acusación de la influencer para defender su fe. Como sus fans saben, Lana se ha criado en el catolicismo y acude a misa de vez en cuando. Además, la religión es uno de los tópicos recurrentes en su obra. En su último disco, ‘Did you know there is a tunnel under Ocean blvd‘, directamente samplea el sermón de un cura.

En un mensaje de TikTok, Grant ha contestado brevemente pero tajante a la acusación de la influencer: «Me sé la Biblia verso por verso, mejor que tú», ha dicho. «Por cierto, das vibras de Gremlin, y no en el buen sentido». Lana no está negando exactamente que practique brujería, algo que no podría hacer, pues en 2017 le puso dos velas negras a Donald Trump, ganándose las críticas de otra bruja, Azealia Banks.