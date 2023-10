P!nk confiesa cuál cree que es su peor single

P!nk ha concedido una entrevista a Los Angeles Times en medio de su gira por Estados Unidos, en la que ha hablado sobre Tina Turner, la polémica de Jann Wenner o las grandes giras que han ofrecido o están ofreciendo este año Beyoncé o Taylor Swift. «Son mujeres superpoderosas», ha dicho. «Estoy muy emocionada de que todas estemos haciendo esto. Antes eran solo tíos, Aerosmith, Coldplay, Rolling Stones. Ahora somos todo mujeres».

P!nk ha hablado también sobre la posibilidad de que termine ofreciendo una residencia de conciertos en Las Vegas. No lo descarta, pero dice que todavía no es el momento: «Cuando haga Las Vegas será el mejor show de Las Vegas que jamás nadie haya visto, pero mis hijos todavía son jóvenes y me acompañan en la carretera. Las Vegas es algo que podré hacer cuando ya no quieran venir conmigo».

Pero las declaraciones más curiosas de la entrevista se producen después. Los Angeles Times pregunta a P!nk cuáles cree son sus mejores canciones, y cuáles considera las peores. P!nk no se anda con rodeos y solo cita canciones de su repertorio que han sido single. Entre las mejores menciona ‘So What’ (2008) y ‘Get the Party Started’ (2001), evidentemente, dos de sus singles de mayor éxito.

Y la peor canción de P!nk, según la propia P!nk, es otro single: ‘True Love’ (2012). Y da una razón: «Es cruel. Carey (apellidado Hart, marido de la artista) tiene la piel fuerte, pero le debo una canción de amor». Después se acuerda de otra canción que considera aún peor, ‘We’ve Got Scurvy’ (2001), de la banda sonora de ‘Bob Esponja’. Dice que «desearía no haberla grabado nunca, fue un error».

Curiosamente, la condena de P!nk de ‘True Love’ produce un daño colateral, pues la canción era una colaboración con Lily Allen. La autora de ‘Smile’ no se ha pronunciado sobre las palabras de P!nk por el momento. ‘True Love’ fue uno de los mayores éxitos de ‘The Truth About Love‘, una canción que a día de hoy se acerca a los 200 millones de reproducciones en streaming solo en Spotify.