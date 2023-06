Recordando a Tina Turner

Tina Turner nos dejaba hace un par de semanas a los 83 años, tras sufrir severos problemas de salud. Hace 15 años había realizado una última gira de despedida, y se había retirado de la vida pública. JENESAISPOP le dedica el nuevo episodio del podcast REVELACIÓN O TIMO tras haberle dedicado un emocionado obituario hace unos días.

Es momento de repasar qué significó Tina Turner para la historia del rock’n’roll. Cómo llegó al estrellato junto a Ike Turner. El espectacular comeback que protagonizó con ‘Private Dancer’ y lo que supuso para otras mujeres después de la cuarentena. Su primer número 1 a los 45 años con ‘What’s Love Got to Do With It’.

Y finalmente su retirada junto a su marido en Suiza. ¿Se jubiló la reina del rock’n’roll demasiado pronto respecto a sus colegas masculinos? ¿Por qué grabó su último álbum con 60 años y dio su último tour con 68, cuando otros artistas continúan en activo a los 80 e incluso 85 años?

Debatimos sobre su contribución a la banda sonora de ‘James Bond’, que en principio no quiso grabar; desgranamos el documental que se había realizado sobre su vida en los últimos años; o recordamos lo que supuso su denuncia de malos tratos tan pronto como a principios de los años 80.

Celebramos su valor como performer, como animal escénico, sola o acompañada de otros, de Cher a David Bowie pasando por Beyoncé, subrayando hasta qué punto ha podido ser una referencia sobre todo para esta última.