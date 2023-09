El fundador de Rolling Stone, acusado de sexismo y racismo

The New York Times ha entrevistado a Jann Wenner, fundador de Rolling Stone, con motivo del lanzamiento de su libro ‘The Masters’. En el libro, Wenner recopila entrevistas que ha realizado a siete artistas a los que considera los «filósofos del rock». Estos son Bob Dylan, Mick Jagger, John Lennon, Bruce Springsteen, Pete Townshend, Bono de U2 y Jerry Garcia. Un momento de tensión en la entrevista se produce cuando el periodista David Marchese cuestiona que los sietes sujetos del libro sean hombres blancos.

En la introducción de ‘The Masters’, Wenner señala que ninguna mujer o artista negro ha ocupado nunca su «punto de mira» (se utiliza el término «zeitgeist»). Marchese no comprende que Wenner no haya tenido en consideración a artistas femeninas contemporáneas a su época como Joni Mitchell o Stevie Nicks, entre otros ejemplos. Wenner asegura que los protagonistas de su libro son «intelectuales» y «articulados» de manera en que los artistas que Marchese propone no lo son.

«Para que quede claro, cuando hablo de «zeitgeist» me refiero a los artistas negros, no a las mujeres», señala Wenner. «La selección no ha sido deliberada, ha sido una cosa intuitiva de varios años. Simplemente se ha dado de esta manera. Los artistas de los que hablo tenían que cumplir unos requisitos, pero también he tenido en cuenta mi interés personal y admiración por ellos. En lo que respecta a las mujeres, ninguna de ellas era suficientemente articulada desde un punto de vista intelectual».

El periodista de The New York Times confronta a Wenner poniendo de ejemplo el evidente intelecto de Joni Mitchell en las entrevistas y en su propia producción musical y lírica. Y Wenner explica: «No es que no sean genios creativos. No es que no se sepan expresar, aunque ve y ten una conversación profunda con Grace Slick o Janis Joplin. Janis no era una filósofa del rock ‘n roll. No cumplía ese requisito, ni su trabajo, ni sus entrevistas. La gente a la que he entrevistado eran filósofos del rock». Tampoco Marvin Gaye o Curtis Mayfield eran personas intelectuales según Wenner.

De rockeros como Jagger o Pete Rownshend, Wanner destaca que «supieron expresar profundamente el sentir de una generación particular, y un espíritu y actitud particulares del rock ‘ n roll». Según Wenner, «no es lo que los otros artistas no lo supieran hacer… pero (los siete de ‘The Masters’) son los que realmente supieron expresar ese sentir».

Las palabras de Wenner han tenido consecuencias directas hacia su carrera: el periodista y fundador de Rolling Stone ha sido expulsado de la ejecutiva de la Rock & Roll Hall of Fame Foundation. Sus palabras han sido señaladas por expresar ideas machistas y racistas, y Wenner se ha visto obligado a publicar una disculpa: «En mi entevista con The New York Times he hecho unos comentarios en los que hago de menos el trabajo de las mujeres y los artistas negros y me disculpo de todo corazón: ‘The Masters’ no intenta representar toda la música existente sino reflejar los puntos álgidos de mi carrera. Entiendo que he escogido mal mis palabras y acepto las consecuencias».