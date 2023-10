Thurston Moore no puede volar por una condición «debilitante»

Thurston Moore, fundador de Sonic Youth, ha comunicado la cancelación de la presentación en Estados Unidos de su libro ‘Sonic Life’. En un mensaje, Moore revela que padece una condición de salud «debilitante» que en los últimos años se ha agravado y que le impide viajar en avión.

«Me apena profundamente comunicaros que he recibido la recomendación de mi equipo médico aquí en Reino Unido de cancelar la gira de presentación de mi libro en Estados Unidos», escribe Moore. «Durante años, he estado lidiando con una afección de salud persistente, aunque nunca me ha impedido hacer giras y grabar. Sin embargo, siempre ha sido un problema que ha estado ahí y, al alcanzar la mediana edad este año, se ha vuelto bastante debilitante. Después de consultar mis médicos, estos me han recomendado que no vuele a ningún lugar en ninguna circunstancia hasta que logren resolver el problema».

Moore, autor en solitario de discos como ‘By the Fire‘ (2020) o ‘The Best Day‘ (2015), asegura que la cancelación de la presentación de su libro le «angustia» profundamente, pues ha pasado los últimos años redactando y editando intensamente el libro, esperando poder hablar sobre él con sus fans. Moore espera poder reiniciar la presentación de su libro en el futuro cercano, cuando sus médicos le den el visto bueno a que viaje en avión.

‘Sonic Life’ es la autobiografía de Thurston Moore. En el libro, Moore recuerda «sus años de adolescente obsesionado con la música, la formación de Sonic Youth y los 30 años de experimentación» siguientes. ‘Sonic Life’ sale el 24 de octubre. ‘La chica del grupo‘, la autobiografía de su compañera de banda Kim Gordon, vio la luz en 2015.

