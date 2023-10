Michelle Williams narrará el audiolibro de Britney Spears

Michelle Williams es el último personaje en entrar en el universo de Britney Spears. La actriz estadounidense 5 veces nominada al Óscar será la encargada de narrar el audiolibro de ‘The Woman in Me‘, la autobiografía de Spears, que se pone a la venta el 24 de octubre.

«Este libro ha sido un trabajo hecho con amor, y de muchas emociones», ha declarado Spears a People. «Revivir todo ha sido emocionante, acongojante y realmente emotivo. Por esta razón, solo voy a leer una parte del audiolibro. Estoy muy agradecida de que Michelle Williams vaya a leer el resto». Spears leerá solo la introducción de ‘The Woman in Me’, mientras Williams narrará el grueso del texto.

- Publicidad -

En ‘The Woman in Me’, Spears hablará de su vida y carrera, desde su infancia hasta la actualidad, pasando por supuesto por su experiencia viviendo sometida a una tutela legal, con su padre Jamie Spears en el cargo de tutor. Spears se liberó de la tutela en noviembre de 2021, después de 13 años, meses después de revelar su dura experiencia durante una explosiva declaración judicial.

De manera curiosa, el nuevo merchandising puesto a la venta en la página web oficial de Spears ofrece camisetas con diseños que citan frases expresadas por Spears durante su declaración. Uno de los diseños incluye la frase «I wasn’t good / I was great».

- Publicidad -

Por su parte, Michelle Williams es una de las actrices más prestigiosas de Hollywood de los últimos años. Entre las películas más populares en las que ha participado se encuentran ‘Blue Valentine’ (2010), ‘Mi semana con Marilyn’ (2011) o ‘Manchester By the Sea’ (2016), ‘The Greatest Showman’ (2017) o ‘Todo el dinero del mundo’ (2017). Williams declara, en palabras recogidas por People, que «yo estoy con Britney».