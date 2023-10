Liam Gallagher tocará ‘Definitely Maybe’ en una gira especial

Liam Gallagher ha anunciado que tocará ‘Definitely Maybe‘, el primer disco de Oasis, en una gira especial que conmemorará el 30º aniversario del álbum y que tendrá lugar en junio de 2024 en Reino Unido e Irlanda.

La gira arrancará el 2 de junio en Sheffield y pasará por Londres, Manchester o Dublín antes de concluir con una fecha final en Manchester, que es la ciudad de la que proceden los hermanos Noel y Liam Gallagher, el 27 de ese mes. Todas las fechas oficiales las podéis ver bajo estas líneas.

- Publicidad -

Gallagher ha confirmado que en la gira de ‘Definitely Maybe’ tocará el álbum al completo, y que también recuperará «una selección de caras b». También se podrían rescatar canciones no publicadas dentro del disco pero que salieron en la época, como ‘Whatever’, ‘Fade Away’, ‘Listen Up’ o ‘Sad Song’.

En palabras oficiales, Gallagher ha dicho que ‘Definitely Maybe’ es el «álbum más importante de los 90, sin ninguna duda» y que, sin él, «no estaría aquí, ni tampoco vosotros».

- Publicidad -

JUNIO 2024:

02 – Sheffield, Utilita Arena

03 – Cardiff, Utilita Arena

06 – London, The O2

07 – London, The O2

10 – London, The O2

15 – Manchester, Co-op Live

16 – Manchester, Co-op Live

19 – Glasgow, OVO Hydro

20 – Glasgow, OVO Hydro

23 – Dublin, 3Arena

24 – Dublin, 3Arena

27 – Manchester, Co-op Live