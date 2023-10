Mannequin Pussy saben muchas cosas menos una

Mannequin Pussy ha publicado su nuevo single, ‘I Don´t Know You’, en acompañamiento del anuncio de su cuarto trabajo discográfico: ‘I Got Heaven’. Saldrá el 1 de marzo del próximo año y estará compuesto por un total de 10 canciones. Es el primero desde ‘Patience’ de 2019.

Este nuevo tema es la continuación de ‘I Got Heaven’, single que el grupo lanzó a finales de agosto y que actualmente es su canción más popular en plataformas musicales. Ambas formarán parte del álbum, siendo ‘I Got Heaven’ la encargada de abrirlo y ‘I Don’t Know You’ la cuarta pista del mismo.

- Publicidad -

La nueva canción trata sobre la rabia de saber muchas cosas excepto la que más ansías. Según la integrante Marisa Dabice, «es simplemente una canción sobre el enamoramiento. Sobre la emoción y la fantasía lúdica que puede surgir al conocer a alguien inesperadamente en un festival, en la calle o en la cola del supermercado. No sabes cuándo volverás a verlos, pero el subidón de su posibilidad persiste, haciéndote anhelar saber más de ellos».

Este es el tracklist de ‘I Got Heaven’:

1. I Got Heaven

2. Loud Bark

3. Nothing Like

4. I Don´t Know You

5. Sometimes

6. OK? OK! OK? OK!

7. Tell Me Softly

8. Of Her

9. Aching

10. Split Me Open



- Publicidad -