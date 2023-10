Caroline Polachek hace el ganso en ‘Dang’

En los días previos al anuncio de ‘Desire, I Want to Turn Into You‘, el último disco de Caroline Polachek, el título de ‘Dang’ circuló en redes. El segundo trabajo largo de Polachek llevaría el título de ‘Dang’, según los rumores iniciales, porque el primero era ‘Pang‘ (2019). ¿Pero alguien pensaba realmente que Polachek iba a ser tan obvia?

Casi tres años después de ‘Bunny is a Rider‘, y muchos meses después del lanzamiento de ‘Desire, I Want To Turn Into You’, llega ‘Dang’. El nuevo single de Polachek ya está disponible en plataformas y parece que abre la puerta al lanzamiento de una edición deluxe del álbum.

‘Dang’ es una de las producciones más bobas jamás publicadas por Polachek. Producida junto a su mano derecha, Danny L. Harle, y por Cecile Believe, ‘Dang’ ofrece una especie de (de)construcción de algo parecido al funk brasileño, solo que surtido de mil efectos de producción. Entre cuerdas, percusiones de cazuela y ruidos varios, emerge también el canto del ganso de Caroline, sampleado.

Polachek ha estrenado ‘Dang’ en vivo en la televisión estadounidense. La ex integrante de Chairlift se ha marcado una actuación 100% Kate Bush, mal que le pesen las comparaciones con la cantante británica, pues, en lugar de cantar la canción en directo acompañada de músicos, ha optado por simular una conferencia de TedTalk, playback mediante.







En directo sí ha sido la presentación de Polachek en el Tiny Desk de NPR. Con ella os dejamos: