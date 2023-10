FKA Twigs cancela su álbum tras la filtración de 85 demos

FKA Twigs se tomará un descanso de la música tras la filtración de 85 canciones inéditas. Pese a que los temas, en versión demo, se habían ya filtrado hace días, la artista finalmente optó por abordar la situación en Instagram, mostrando su evidente descontento.

«No habrá nueva música durante un tiempo. Adiós <3", escribía la cantante en la red social al compartir una imagen con los títulos de algunos temas filtrados. FKA Twigs ha explicado que se ha debido a un hackeo. Sin embargo, ha ironizado con respecto a la rápida difusión de las demos: "Bien hecho". Como consecuencia, la artista británica ha recalcado que no publicará nada próximamente. Esto significa que la continuación de ‘CAPRISONGS’, su anterior disco publicado en 2022, tardará todavía más en ver la luz, pues su proceso de creación habría quedado paralizado temporalmente.

Según los rumores, FKA Twigs estaba a punto de anunciar su próximo álbum. De hecho, ya cantó algunos de sus temas en el desfile de la Semana de la Moda de París. La artista colaboró para la marca Valentino e hizo una actuación titulada ‘Unearth Her’, interpretando canciones que había creado junto al productor electrónico Koreless.

FKA Twigs reveals 85 of her demos leaked:

“No new music for a while now bye” pic.twitter.com/3y36TjIwtL

— Pop Crave (@PopCrave) October 17, 2023