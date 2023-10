Escucha 20 de las 24 pistas de ‘I/O’, el nuevo de Peter Gabriel

Peter Gabriel publicará su nuevo disco ‘I/O’ el próximo 1 de diciembre. El álbum, el primero de estudio en 21 años, pues son los que han pasado desde ‘Up’ (2002), incluirá todos los singles que ha ido dando a conocer durante todo este 2023. Han sido muchos, pues venía uno con cada luna llena.

En este trabajo han colaborado Brian Eno, Richard Russell, el guitarrista David Rhodes, el bajista Tony Levin, el batería Manu Katché y el pianista Tom Cawley, entre otros. El álbum es doble porque por un lado incluye las mezclas «Bright-Side» de Mark «Spike» Stent y luego las «Dark-Side» de Tchad Blake. De hecho, también hay edición triple con una mezcla Dolby Atoms, realizada por Hans-Martin Buff.

Peter Gabriel define las mezclas de la siguiente manera, presumiendo de contar con algunos de los mejores mezcladores del mundo. «Tchad es como un escultor construyendo un viaje con sonido y drama, a Spike le gusta el sonido y ensamblar estas imágenes, es más como un pintor».

Las diferencias han podido ir apreciándose durante los últimos meses, cuando se han ido revelando las distintas mezclas de temas como ‘Panopticom’, ‘The Court’, etcétera. Se han revelado, en orden, las 2 mezclas de hasta 10 temas del álbum. Por supuesto, hay quien las ha compilado en Spotify y con una de esas playlists os dejamos.

I/O:

01 Panopticom (Bright-Side Mix)

02 The Court (Bright-Side Mix)

03 Playing for Time (Bright-Side Mix)

04 I/O (Bright-Side Mix)

05 Four Kinds of Horses (Bright-Side Mix)

06 Road to Joy (Bright-Side Mix)

07 So Much (Bright-Side Mix)

08 Olive Tree (Bright-Side Mix)

09 Love Can Heal (Bright-Side Mix)

10 This Is Home (Bright-Side Mix)

11 And Still (Bright-Side Mix)

12 Live and Let Live (Bright-Side Mix)

–

01 Panopticom (Dark-Side Mix)

02 The Court (Dark-Side Mix)

03 Playing for Time (Dark-Side Mix)

04 I/O (Dark-Side Mix)

05 Four Kinds of Horses (Dark-Side Mix)

06 Road to Joy (Dark-Side Mix)

07 So Much (Dark-Side Mix)

08 Olive Tree (Dark-Side Mix)

09 Love Can Heal (Dark-Side Mix)

10 This Is Home (Dark-Side Mix)

11 And Still (Dark-Side Mix)

12 Live and Let Live (Dark-Side Mix)