Billboard escoge las 500 mejores canciones de pop de la historia

Billboard se ha entretenido estos días armando una lista con las 500 mejores canciones de pop de todos los tiempos, acorde con su criterio. Con pop quieren decir «popular» y, sobre todo, que hayan aparecido en el Billboard Hot 100, pues en la lista tienen cabida todo tipo de géneros musicales, como es evidente solo observando los 10 primeros puestos.

El ránking está coronado por ‘I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)’ de Whitney Houston, seguida en el número 2 por ‘Dancing Queen’ de ABBA y en el 3 por ‘My Girl’ de los Temptations. Completan el top 5 ‘I Want It That Way’ de Backstreet Boys y ‘Since U Been Gone’ de Kelly Clarkson, en este orden. Por el top 10 un hit reciente como ‘Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen aparece en el puesto 8 en medio de monster classics de Madonna (‘Like a Prayer’ en el 6) o Michael Jackson (‘Billie Jean’ en el 9).

- Publicidad -

Dentro del top 100 no falta clásicos como ‘All I Want for Christmas Is You’ de Mariah Carey (97), ‘Mr. Brightside’ de los Killers (90) o ‘Say My Name’ de Destiny’s Child (85), ni macrohits que recientemente han marcado época como ‘Despacito’ de Luis Fonsi y Daddy Yankee (84) o ‘Blinding Lights’ de The Weeknd (79). A estas alturas de las listas los hits ya son tan sumamente reconocibles como ‘Rehab’ de Amy Winehouse (73) o ‘Wonderwall’ de Oasis (48). Entre los más recientes, ‘Drivers License’ de Olivia Rodrigo, de 2021, se cuela en el 72.

La lista se abre, en el puesto 500, con la ‘Macarena’ de Los Del Río y efectivamente abarca clásicos pretéritos (‘Say a Little Prayer’ de Dionne Warwick aparece en el 430) con otros muy recientes, como ‘Mi gente’ de J Balvin (459). También tiene al atrevimiento de incluir ‘Summertime Sadness’ de Lana Del Rey, pero el remix de Cedric Gervais, en el 418. Después pueden codearse ‘Hey Jude’ de los Beatles (288) con ‘Boom Clap’ de Charli XCX (226). Al contrario que Rolling Stone, Billboard no odia a Céline Dion, que figura en el 279 con ‘My Heart Will Go On’. Así queda el top 20:

- Publicidad -

1.- Whitney Houston — I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)

2.- ABBA — Dancing Queen

3.- The Temptations — My Girl

4.- Backstreet Boys — I Want It That Way

5.- Kelly Clarkson — Since U Been Gone

6.- Madonna — Like A Prayer

7.- Michael Jackson — Billie Jean

8.- Carly Rae Japsen — Call Me Maybe

9.- 2Pac feat. Dr. Dre — California Love

10.- The Beatles — I Want to Hold Your Hand

11.- Prince and the Revolution — Kiss

12.- Britney Spears — …Baby One More Time

13.-. Nicki Minaj — Super Bass

14.- OutKast — Hey Ya!

15.- Mariah Carey — Fantasy

16.- Earth, Wind & Fire — September

17.- Fleetwood Mac — Dreams

18.- Beyoncé feat. Jay-Z — Crazy in Love

19.- The Ronettes — Be My Baby

20.- TLC — No Scrubs