Rihanna podría estar preparando su esperado regreso

El tiempo sigue pasando y Rihanna aún no ha vuelto a la industria musical. Desde que publicara ‘ANTI’ en 2016, la artista no ha vuelto a dar señales de que esté trabajando en nueva música o que su regreso a los escenarios sea inminente. Sin embargo, según Daily Mirror, eso podría cambiar pronto.

Según el periódico británico, Rihanna ha firmado un acuerdo con Live Nation para realizar una gira de 2 nuevos álbumes en 2024-25. El contrato superaría los 30 millones de libras y estaría vinculado a los discos que la artista tiene preparados.

El medio revela que «Rihanna está planeando una gira de regreso tras firmar un acuerdo con Live Nation. El acuerdo se creó para facilitar una gira mundial y su equipo creativo está trabajando tranquilamente en Los Angeles para organizarlo todo mientras ella pasa tiempo en familia. Pondrá en marcha la gira cuando esté lista para volver al trabajo y tiene dos álbumes de material nuevo para publicarlos una vez que esté de vuelta».

En los últimos años han salido multitud de noticias en relación con el regreso de Rihanna, pero ninguna ha resultado ser cierta. Los últimos movimientos de la cantante han sido su actuación en la Super Bowl a inicios de año y el lanzamiento de su canción ‘Lift Me Up’ como parte de la banda sonora de ‘Wakanda Forever’.

UPDATE: Rihanna is planning a huge comeback tour for 2024/2025 after signing a new $32 Million deal with Live Nation. She also reportedly has 2 albums of new music to release 🔥 pic.twitter.com/HnAemEAIf9

— Daily Loud (@DailyLoud) October 21, 2023