Tsatsamis no quiere ser «uno más» en su mejor single

Tsatsamis es un artista de Londres que lleva en activo desde 2022. Su pop electrónico, que contiene evidentes influencias de la electrónica de club, quedó registrado en un primer EP llamado ‘Versions’ que incluye algunos de sus temas estrella.

Entre ellos se encuentra ‘Lose Yourself’, que acumula medio millón de escuchas en Spotify, o ‘Good Time’. En ambos temas, el pop y la electrónica emocional se dan de la mano. El EP se reeditaba a principios de año con las canciones remezcladas por la revelación TAAHLIAH o Bright Light Bright Light.

La biografía oficial cuenta que las influencias de Tsatsamis van de los Pet Shop Boys y Bronski Beat a nombres más contemporáneos como Caribou o Jamie xx. En la música de Tsatsamis conviven «la voz de George Michael y la producción de The Weeknd». En las portadas es Aphex Twin la inspiración.

Otro nombre emerge en la mente al escuchar ‘Everybody Wants a Piece of You’, el nuevo single de Tsatsamis, publicado hace unos días. Los Everything But the Girl de ‘Walking Wounded’ parecen guiar el sonido de esta preciosa producción, la Canción Del Día de hoy.

Caribou también puede ser una influencia en el sonido de ‘Everybody Wants a Piece of You’. En la canción, Tsatsamis se muestra completamente rendido a un chico, pero este le mantiene «en secreto». Tsatsamis se pregunta: «¿cómo puedo ser la persona que necesitas / cuando hay otros tantos a los que ves?». Tsatsamis se siente como «uno más», perdido en su propia «devoción».