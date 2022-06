La TAAHLIAH de Glasgow busca ser una voz diferente

TAAHLIAH -nada que ver con la mejicana- es el nombre de una artista de Glasgow conocida por tratar de aunar la electrónica pura y dura con el pop cristalino. FKA twigs, Zola Jesus, Purity Ring y también SOPHIE y Lady Gaga están en su radar, llevándola a la edición del EP ‘Angelica’ el año pasado.

En ‘Angelica’ reflexionaba sobre la realidad trans, tanto en el tema principal ‘Brave’, como con frases como “algunos de mis amigos han muerto por esto”, del tema ‘Never Lose’.

Curtida en espacios alternativos y queer de Glasgow como las fiestas Shoot Your Shot, TAAHLIAH lleva tiempo reflexionando sobre por qué la industria sigue dominada por artistas blancos. “Definitivamente es un problema enorme para la industria musical, especialmente para subgéneros como el hyperpop”, contaba en una entrevista el año pasado con Dazed Digital.

Esta semana os hemos presentado en “Ready for the Weekend” su nuevo single, ‘Fall Into Place’, que es nuestra “Canción del Día” hoy. Se trata de una producción más entregada a los ritmos 90’s, que realmente podría haber entonado Charli XCX en transición desde su etapa PC Music a la más agradable para su sello Warner.

El texto por su parte habla de “juguetes sexuales” y de algo “para disfrutar”, así como de devoción (“eres más alto de lo que imaginé (…) no sé si estoy preparada para ti”), justificando que entre quienes la siguen en España estén tanto LVL1 como PUTOCHINOMARICÓN.