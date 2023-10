Asedio a Justin Timberlake por las memorias de Britney Spears

‘La mujer que soy’, el libro con las memorias de Britney, ha llegado a las tiendas esta semana. Por supuesto, lo ha hecho dejando un buen número de titulares. Su mala relación con su familia, lo poco preparada que se siente en este momento para volver a la música… o Justin Timberlake.

Uno de los primeros fragmentos que se pasó a la prensa en exclusiva fue que el autor de ‘Cry Me a River’ la obligó a abortar. Además, la habría engañado con otra famosa durante su relación entre 1999 y 2001. Si ya Justin Timberlake era cuestionado por su actitud hacia Britney o con Janet Jackson tras su polémica conjunta en la Super Bowl, en los últimos días esta cuestión se ha agravado. Pagesix publica que Justin Timberlake no va a contestar nada de lo encontrado en las memorias, que no ha contactado con Britney para hablar del tema, pero que «no está contento con lo que está saliendo a la luz en el libro». Ahora, ha tenido que cerrar los comentarios de Instagram.

Efectivamente, no se pueden dejar comentarios en el Instagram de Justin Timberlake, aunque los fans de Britney siguen posteando al respecto en Twitter, por ejemplo recordando reportajes sobre los momentos más oscuros de Justin, como cuando solía usar la palabra «nigger» en privado.

Incluso un tabloide publica que Justin Timberlake tenía programado un gran comeback musical, que habría pospuesto debido al lanzamiento de Britney. Este extremo no se ha confirmado, pero desde luego no parece el momento propicio para que Justin publique un nuevo single. Al menos hasta que pase este chaparrón… si es que pasa en absoluto.

BREAKING: Justin Timberlake used the N word “frequently” according to a former tour manager for NSYNC #TheWomanInMe pic.twitter.com/rWrkXNB0jY — Britney Stan ✨ (@BritneyTheStan) October 26, 2023