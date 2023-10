María José Llergo NO «pelea como una chica» en ‘Lucha’

María José Llergo publica hoy su primer disco, tras haber captado la atención de crítica y público con ‘Sanación’. ‘Ultrabelleza’ viene presentado por singles como ‘Rueda, rueda’ y ‘Superpoder’ y el “focus track” que se ha escogido para las novedades del viernes es el corte titular.

Pero son especialmente llamativos los dos últimos temas del álbum: ‘Lo que siento’, que habla de su relación con el escenario, y ‘Lucha’, que habla de feminismo. Esta última es nuestra Canción del Día para este viernes.

Estamos ante uno de los temas más rítmicos de ‘Ultrabelleza’, y también uno de los más tarareables. Como Tracey Thorn en su tema ‘Sister’ -aunque en otro estilo-, María José Llergo se pregunta qué demonios es el concepto de “pelear como una chica” o “correr como una niña”. También se burla de quien parece no haber visto nunca una mujer: “¿es que no has visto nunca una mujer? Pero naciste de una mujer. ¡Aquí tienes una!”, desafía.

María José Llergo se reconoce influida por Beyoncé en entrevista con JENESAISPOP, y en concreto por ‘Formation’, que justo aglutinaba lucha racial con componente feminista y LGTB+. De hecho, la libertad sexual es otro de los temas principales de ‘Ultrabelleza’, como se refleja en temas como ‘Novix’.

Sobre este temma de ‘Lucha’, nos cuenta: “Le preguntas a los chicos cómo corren las chicas y responden como con debilidad. Casi con una forma cómica. Una caricatura de nosotras. Y sin embargo, todo el mundo nace de una mujer, y parir es el mayor acto de fortaleza. ¡Para que luego nos definan como el sexo débil en los diccionarios! O como para que censuren nuestros pezones y no los de los hombres, siendo exactamente iguales”.

Cada tema del disco tiene unos visuales distintos para Youtube. Os dejamos con el correspondiente a ‘Lucha’, relacionado con la «madre» naturaleza.